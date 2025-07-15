Тваринки на фронті — пухнаста частина майже кожного підрозділу. Жарти про те, що бійці з фронту везуть не трофеї, а котів та собак, стали звичними, а родини багатьох українців поповнилися улюбленцями з передової.

Один із підрозділів 65 окремої механізованої бригади Великий Луг вирішив піти далі й замість звичних домашніх тварин завести… маленьку самку єнота. Вихованці дали ім’я Моллі та називають її сержанткою.

У прес-службі бригади розповіли про будні підрозділу з незвичайною подругою та як вона за короткий час стала символом і талісманом бійців.

Єнот на фронті: Моллі стала пухнастим талісманом бригади

Господар непосидючого звірятка, боєць із позивним Патрік, посміхається, коли говорить про свою нову улюбленицю:

Наш замкомбата назвав її “сержантка Моллі”, оскільки вона справно виконує свої службові обов’язки щодо забезпечення психологічного розвантаження наших хлопців!

Єнотику Моллі всього лише кілька місяців, та за цей короткий час вона стала своєрідним талісманом підрозділу — симпатичним та щасливим.

Хлопці переконані: якщо сержантка Моллі особисто проводжає бійців, які йдуть на позиції, а потім їх зустрічає їх, то все неодмінно буде добре.

Сержантка Моллі: як єнотик став талісманом для цілої бригади / 8 Фотографій

Раніше ми розповідали історію волинянки Людмили Костюк зі 100-ї ОМБр, яка мобілізувалася разом зі своїм котом. Жінка не мала на кого лишити вуханя, тож вирішила забрати його з собою.

Як кіт Ґріджьо потоваришував з іншими військовими — читай в матеріалі Вікон.

Фото: Андрій Андрієнко, відділення комунікацій 65 ОМБр

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!