На чотирьох лапах за правопорядок: як Беккі працює в прикордонній службі України

Кожен день на українському кордоні напруга та готовність до будь-якої нестандартної ситуації. Чатує на посту тут Беккі — кокер-спанієль, якій лише півтора рочка! І її робота — постійні ризики заради безпеки на державному кордоні. Кінолог ДПСУ Ілля Музика розповів, як такі маленькі, але безстрашні собаки виявляють порушників, винюхують контрабанду й знаходять небезпечні предмети.Перші кроки на службі Беккі — це справжній мікс у характері: і спокій, і грайливість, і неабиякий розум. Як і багато її родичів, вона — справжній фахівець з пошуку вибухових речовин, зброї та наркотиків у автівках, що перетинають кордон. Беккі з першого дня була активною і швидко адаптувалася до роботи. — Собака грайлива, постійно в русі та ніколи не сидить на місці. У мене вже інколи не вистачає сил, а вона однаково приходить, дає мені мʼячик та проситься погратися. Вірний напарник на службі Однак за веселим виглядом та безтурботним характером Беккі ховається надзвичайно точний нюх і неабияка здатність працювати під час найбільших небезпек. Щодня ця собака зі своїм напарником кокер-спанієлем Ремом допомагають прикордонникам виявляти порушників на державному кордоні. Тваринки перевіряють транспортні засоби, обшукуючи кожен куточок машин, автобусів і вантажівок. Здатність Беккі чітко визначати навіть найменший запах вибухових речовин чи зброї допомагає вчасно виявляти загрози. Я залучаю собаку, коли мені не подобається поведінка певної особи. У цей момент я подаю тваринці команду жестом чи голосом: Шукай! Читати на тему З гір — на руїни війни: історія жінки, яка навчає собак для пошуку людей Допомога хвостатих друзів у Дніпрі: як собаки шукають людей під завалами. Не так давно Беккі успішно знайшла зброю, заховану в одному з автомобілів. Напарник Беккі Ілля був вражений її швидкою реакцією і результатами роботи. Зазвичай робочий день собаки починається о шостій ранку. Беккі прокидається, йде на прогулянку, де з Іллею тренується. Потім вони снідають і їдуть до кордону. Для мене собака — це все! Без цих тваринок я просто не уявляю своєї роботи. Проте життя у тваринки не просте. У серці Беккі є й місце для мрій і спогадів. Її сестри Соня та Джесі раніше перебували на Азовсталі з дружиною Іллі. Проте, на жаль, їх розлучив полон в Оленівці. Це були наші найкращі друзі, які нічого не боялися: ні пострілів, ні вогню, ні стрибати у воду. Ці собаки розуміли нас з одного погляду. Беккі з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми сестрами, щоб разом з ними оберігати український кордон. Головне фото: МВС України Також читай історію військового Леоніда та його службового пса-сапера Алмаза.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Держприкордонслужба, Життєві історії, Тварини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter