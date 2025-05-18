На чотирьох лапах за правопорядок: як Беккі працює в прикордонній службі України

Кожен день на українському кордоні напруга та готовність до будь-якої нестандартної ситуації.

Чатує на посту тут Беккі — кокер-спанієль, якій лише півтора рочка! І її робота — постійні ризики заради безпеки на державному кордоні.

Кінолог ДПСУ Ілля Музика розповів, як такі маленькі, але безстрашні собаки виявляють порушників, винюхують контрабанду й знаходять небезпечні предмети.

Перші кроки на службі

Беккі — це справжній мікс у характері: і спокій, і грайливість, і неабиякий розум.

Як і багато її родичів, вона — справжній фахівець з пошуку вибухових речовин, зброї та наркотиків у автівках, що перетинають кордон.

Беккі з першого дня була активною і швидко адаптувалася до роботи.

— Собака грайлива, постійно в русі та ніколи не сидить на місці. У мене вже інколи не вистачає сил, а вона однаково приходить, дає мені мʼячик та проситься погратися.

Вірний напарник на службі

Однак за веселим виглядом та безтурботним характером Беккі ховається надзвичайно точний нюх і неабияка здатність працювати під час найбільших небезпек.

Щодня ця собака зі своїм напарником кокер-спанієлем Ремом допомагають прикордонникам виявляти порушників на державному кордоні.

Тваринки перевіряють транспортні засоби, обшукуючи кожен куточок машин, автобусів і вантажівок. Здатність Беккі чітко визначати навіть найменший запах вибухових речовин чи зброї допомагає вчасно виявляти загрози.

Я залучаю собаку, коли мені не подобається поведінка певної особи. У цей момент я подаю тваринці команду жестом чи голосом: Шукай!

Не так давно Беккі успішно знайшла зброю, заховану в одному з автомобілів. Напарник Беккі Ілля був вражений її швидкою реакцією і результатами роботи.

Зазвичай робочий день собаки починається о шостій ранку. Беккі прокидається, йде на прогулянку, де з Іллею тренується. Потім вони снідають і їдуть до кордону.

Для мене собака — це все! Без цих тваринок я просто не уявляю своєї роботи.

Проте життя у тваринки не просте. У серці Беккі є й місце для мрій і спогадів. Її сестри Соня та Джесі раніше перебували на Азовсталі з дружиною Іллі. Проте, на жаль, їх розлучив полон в Оленівці.

Це були наші найкращі друзі, які нічого не боялися: ні пострілів, ні вогню, ні стрибати у воду. Ці собаки розуміли нас з одного погляду.

Беккі з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми сестрами, щоб разом з ними оберігати український кордон.

Головне фото: МВС України

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