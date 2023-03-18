Розповіді

Кінолог та собака — це одне ціле: історія військового Леоніда та його службового пса-сапера Алмаза

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Березня 2023, 19:00
Кінолог Леонід Левченко та його пес-сапер Алмаз
Фото: LIGA.net

Більше новин
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Забилися головою? Інструкції від МОЗ, як відрізнити струс мозку та лікуватися
Як лікувати вростання нігтів
Бомба уповільненої дії на твоїх пальцях: що робити, якщо вростає ніготь
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Цибулевий суп від Валі Саєнко - простий рецепт
Відчути атмосферу Парижа? Легко! Рецепт цибулевого супу з доступних продуктів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Уночі охоронець, а вдень — помічник-талісман: як пес Даф допомагає ремонтувати машини для ЗСУ
Як пережити розлучення під час війни
Розлучення між нами: чому люди розходяться під час війни і як пережити такий досвід
Ірина Райлян
Вона однією з перших пішла у Гвардію наступу! Історія прикордонниці, яка пережила пекло Маріуполя

Відео
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини

Уночі охоронець, а вдень — помічник-талісман: як пес Даф допомагає ремонтувати машини для ЗСУ
0:03:14
Американські лікарі
З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах
0:02:44
Миколаївська область новини
Жили без світла рік! Як на Миколаївщину повертають блага цивілізації
Карта бойових дій в Україні
Росіяни створюють нові катівні на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 18 березня в режимі онлайн
0:02:14
Робот-пожежник Alpha Wolf
Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ні дітей, нікого в живих не лишатиму! Нові перехоплені розмови окупантів
0:04:10
Ізюм новини
Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя
0:02:18
Роман
“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві
Більше відео
Ірина Райлян
Читати далі
Вона однією з перших пішла у Гвардію наступу! Історія прикордонниці, яка пережила пекло Маріуполя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь