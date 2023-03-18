Рассказы

Кинолог и собака — это одно целое: история военного Леонида и его служебного пса-сапера Алмаза

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 марта 2023, 19:00
Кінолог Леонід Левченко та його пес-сапер Алмаз
Фото: LIGA.net

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