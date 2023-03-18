Кинолог и собака — это одно целое: история военного Леонида и его служебного пса-сапера Алмаза

Они знакомы только около полутора лет, но уже однозначно стали одним целым. Ведь как любят говорить на службе Леонида и его коллеги Алмаза, кинолог и собака — это одно целое.

Также в работе их еще называют боевой расчет. Начальник отделения поиска взрывоопасных предметов поисковыми собаками воинской части Командование сил поддержки ВСУ Леонид Левченко и его пес-сапер Алмаз познакомились, когда четырехлапому было девять месяцев.

Мужчина тогда только перешел из кинологического центра Государственной службы охраны МВД на службу в ВСУ. Как только подписал контракт, начал искать для себя напарника.

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Леонид, конечно, тренирует всех собачек, которые есть на службе, но должен иметь собственного. Да и сам всегда хотел этого.

Сначала определился с породой, которая была ему по душе и больше нравилась в работе — бельгийская овчарка малинуа. Леонид говорит, что это очень умная порода собак, послушная и в то же время энергичная.

У него столько энергии, что за одно и то же время он может обследовать в несколько раз большую территорию, чем тот бедный лабрадор. Поэтому я хотел именно малинуа.

Сначала Леонид сделал объявление в интернете, что ищет себе собаку. Затем начал ездить и тестировать щенков на пригодность для работы в качестве минно-розыскных псов.

Для этого мужчина проводил нехитрый эксперимент — бросал ключи на пол. Если собака пугалась, то она точно не подходила для службы. Но если пес проявлял интерес к предмету, его можно было проверять уже дальше с мячиком.

Алмаз сразу отреагировал на мячик. Куда бы я его не забросил, он находил и приносил.

На самом деле, как говорит Леонид, любовь к мячикам в их деле очень важна, поскольку большинство тренировок по поиску взрывоопасных предметов проходит именно с ними.

Поэтому Алмаза, как ценного футбольного игрока, приобрели в команду, которая играет за безопасность на украинской земле. Так молодой пес стал служебным, а после этого завел собственную философию — есть по диете, играть с мячиками, хорошо спать и искать взрывоопасные предметы.

Теперь Алмаз ест ежедневно каши, сухие корма и субпродукты. В таком рационе он набрал уже 30 килограммов, но это для его двухлетнего возраста нормально. Кто-то может сказать, что он еще совсем молод. Но, как уверяет Леонид, Алмаз в самом расцвете для минно-розыскной работы.

Кроме того, карьера у четырехлапого не должна быть длинной, поскольку после восьми лет у практически каждой собаки притупляется обоняние. Пока они с Леонидом напарники, а потом будут жить как обычная семья.

Как делится мужчина, после того, как пса списывают со службы, существует выбор — отдать его кинологу по желанию, или благотворительной организации. Но Леонид не готов расставаться с Алмазом, поэтому планирует забрать его к себе.

Мы будем жить и жить долго, играть с мячиками. Но до того у нас еще как много дел.

Да и прошли напарники уже немало. Сначала были тренировки, чтобы пес смог получить сертификат и был допущен в службу. Последние учения проходили в январе-феврале 2022 года. На март планировалось вручение сертификатов.

Алмаз проходил обучение в кинологическом центре в Каменец-Подольском. Сначала шли тренировки на поиск любимых мячиков. Ведь на самом деле собаки не слишком стремятся искать взрывчатые вещества.

Поэтому их учат определять, где спрятали их игрушки. Впоследствии к ним подкладывают маленький мешочек с песком и тротилом. Конечно, в меньшем количестве, чем может быть во взрывчатке. Когда пес научился определять, где находится этот тонкий запах, его начинают учить искать и другие виды взрывчатки — пластид, тэн и гексоген.

Их запахи уменьшают в концентрации, чтобы во время работы позже пес мог гораздо проще и быстрее найти их в реальных условиях.

В последний месяц обучения смешиваем все взрывчатые вещества вместе, и псы ищут их в случайном порядке

Так собаки учатся работать каждый по своему направлению: либо поиск взрывчатки в машинах или помещениях, либо на открытой местности, в полях и на дорогах.

Первоначально Алмаз должен был заниматься своим направлением и определять, где находится взрывоопасное вещество в помещениях. Но когда началась полномасштабная война, потом деоккупировали Киевскую область, пес научился и работать на открытой местности.

Вот мы заходим с Алмазом в помещение, и я не знаю, где спрятана взрывчатка, понимаете? А вот он! Он знает!

Но это сейчас Леонид и радостно говорит о работе, а 24 февраля все было не так просто. Он получил приказ возвращаться в воинскую часть, поскольку учебу закончили досрочно. Так он и Алмаз заезжали в Киев под звук канонады.

Пес первое время жил в нижней части, но уже в апреле приступил к службе. Когда он находил, где лежит взрывчатка, садился возле того места. Это был сигнал для Леонида. Тогда он отводил собаку и брались уже саперы.

Напарники таким образом проработали до холодов. Затем считается неэффективным использование собаки при неблагоприятных погодных условиях. Ветер может относить запах куда угодно. Также плохо влияет на Алмаза и обычная пыль, забивающая ему сверхчувствительный носик.

Его носик — это безошибочный детектор, еще и быстрый.

Поэтому Алмаз ждет своего звездного времени, когда на улице уже будет более теплая погода. Ведь он все же лучше обычных металлоискателей, сигнализирующий, даже когда находит обломки, а не только взрывчатку.

Леонид стремится дождаться полного освобождения украинских земель, чтобы вместе со своим другом очищать их от последствий полномасштабной войны. А еще мужчина мечтает о параде и хочет провести по Крещатику Алмаза как того, кто приложился к победе Украины.

Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд Антареса существует с 2008 года. Его четырехлапые волонтеры изначально были научены искать пропавших живых людей. Самый молодой поисковик отряда — Мария Романова, которой всего 17 лет. Читай историю юного кинолога о поиске погибших на местах российских обстрелов.

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Фото: Валентина Полищук / LIGA.net