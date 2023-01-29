Это работа, которую должен кто-то делать! — 17-летний кинолог о поиске погибших на местах российских обстрелов

Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд Антарес существует с 2008 года. Его четырехлапые волонтеры изначально были научены искать пропавших живых людей.

Но с 2014 года кинологов и собак отряда спасатели, правоохранители и военные начали привлекать к розыску погибших на войне. В отряде 14 собак, девять из которых — универсальные. То есть они одинаково хорошо умеют искать как живых, так и мертвых.

Один из недавних выездов команды — поиск людей под завалами двух подъездов девятиэтажки в Днепре, куда российские террористы попали ракетой Х-22. Поисковцам с собаками в течение 22 часов работы удалось указать на местонахождение в руинах десяти человек. К сожалению, все они уже погибли.

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14 и 15 января на завалах жилого дома работала и самый молодой поисковец отряда Мария Романова со своими питомцами — вельш-корги-пемброк Элтоном, которому три с половиной года и двухлетней бельгийской овчаркой малинуа Пулей.

Девушке всего 17 — она заканчивает 11 класс. С Марией и другими волонтерами отряда мы встретились в Павлограде во время очередной тренировки. А они у собак есть почти каждый день, если нет выездов.

Это Элтон, а это Пуля — мы с ними уже два с половиной года в поисково-спасательном отряде.

Так нам представила своих питомцев волонтер Мария. Девушка говорит, что к кинологам пришла с трехмесячным щенком корги Элтоном. Хотела, чтобы тот научился послушанию и умел выполнять команды. А вышло так, что он показал очень хорошие способности.

Эту собаку я заводила для себя просто как домашнего питомца. Но потом, когда он рос, мне захотелось с ним попробовать такое направление, как поиск.

Он с первой тренировки начал показывать очень хорошие результаты. Он был очень умной собачкой, и у нас все стало получаться, — делится Мария.

Сначала Элтона тренировали для поиска только живых людей. Но впоследствии он выучился на пса-универсала, чтобы находить еще и погибших, и даже мельчайшие фрагменты тел. Мария уверяет, что он единственный такой корги на всю Украину!

— Корги-поисковец один на всю Украину — таких больше нет. У него темперамент очень необычный, как для этой породы — совсем нет фобий.

Это позволяет ему работать в таких сложных местах, как завалы, там, где много звуков, работают генераторы. То есть обычную собаку это может испугать. А он всего этого не боится, может работать и показывает хорошие результаты, — признается поисковец.

А два года назад семья девушки приобрела еще и бельгийскую овчарку малинуа Пулю. Эта порода собак очень хорошо зарекомендовала себя в поисковой работе, рассказывает Мария. Пуля — тоже универсальная собака.

Эта собака любит свою работу. Она умеет искать как тела, так и живых людей. Но она по-разному их обозначает. То есть когда она находит живого человека — она обозначает его лаем.

Когда погибшего — просто укладывается или начинает копать. Это зависит от ситуации. Эта собака может работать очень долго и тщательно отрабатывает локацию. Срабатывает даже на какой-то незначительный запах. Она очень честная в работе, — говорит девушка.

Чтобы это продемонстрировать, Мария дает Пуле задачу — найти живого человека на определенной локации. На пса вешает бипер — сигнальный маячок, который пищит и показывает, где работает четырехлапый. Звучит команда Люди.

Пуля находит другого волонтера на дереве менее чем через минуту и сообщает об этом сильным лаем. На мой вопрос, по какому слову пес ищет мертвого человека или останки, Мария отвечает — Тело.

И добавляет, что на всех десяти рабочих выездах со своими питомцами удалось находить только мертвых. Потому что это была преимущественно работа на местах российских обстрелов. Как в Днепре на руинах двух подъездов девятиэтажки, в которую попала российская ракета.

Завал вообще был сложный, скользкий. Собакам было трудно на нем балансировать из-за этого, — рассказывает Мария.

Мария в этом году заканчивает обучение в одиннадцатом классе. Говорит, что пытается делать все уроки вовремя, потому что дальше хочет выучиться на ветеринара.

Я стараюсь все догонять, но не всегда получается все сдавать вовремя, потому что поиски бывают внепланово. Чаще всего — внепланово!

Девушка уверяет, что ее волонтерскую деятельность поддерживает и мама. Хотя так было не всегда.

— Сначала моя мама немного не понимала, что это вообще такое. Почему мой корги, который не очень похож на поисковую собаку, почему он вообще поисковая собака?! Но потом со временем она привыкла, и мы без проблем на все выезды выходим, — говорит Мария.

А о том, что Мария работает на локациях, где видит смерть, 17-летняя девушка отвечает спокойно.

Я понимала, куда иду, когда захотела готовить этих собак. Когда я выезжаю на эти поиски, то уже знаю, что там будет, что мне придется видеть.

Это работа, которую должен кто-то делать. Я могу это делать, поэтому я этим занимаюсь. Какие-то эмоции — я их не показываю на поисках. Потому что нужно работать, нужно находить — не время для эмоций, — объясняет волонтер.

Руководитель павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда Антарес Лариса Борисенко говорит, что Мария ездит с ними не на все операции.

К примеру, ее не берут работать в зону, где проходили бои. И на каждый выезд берут письменное разрешение у мамы.

Это патриотическое настроение мамы. У нее с 2014 года воюет сын. И вот Мария. Ну, не может ребенок, когда сейчас все вокруг так проходит, стоять в стороне.

То, что она говорила, что ничего не успевает, — она успевает быть и там, и там. Заниматься и уроками, и этой общественной деятельностью очень важной, — говорит Борисенко.

О первом и пока единственном корги Элтоне в отряде Лариса рассказывает с восторгом.

— Она (Мария — прим. авт.) захотела попробовать собак в поиске живых людей — мы начали тренировки. И мы раскрыли эту собаку. Эта собака, знаете, жемчужинка такая для этого направления, — делится руководительница Антарес.

Во время трагедии в Днепре, которая произошла 14 января, на разборе завалов работали семь собак-универсалов и одиннадцать волонтеров отряда Антарес.

Им удалось помочь разыскать спасателям тела десяти погибших жителей, разрушенной российской ракетой девятиэтажки.

Недавно Национальная гвардия Украины провела тренировку для желающих стать кинологами. Для получения сертификата государственного образца потребовалось около 100 дней плодотворно работать с четырехлапыми.

Читай, как украинские кинологи проходят тренировки и дрессируют собак.

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Фото: София Богуцкая, Ярослав Шейко, Елена Тита