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Это работа, которую должен кто-то делать! — 17-летний кинолог о поиске погибших на местах российских обстрелов

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 29 января 2023, 14:00
Марія Романова - історія 17-річної кінологині з Павлограда

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