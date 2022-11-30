Тренируют в форме игры и учат спасать жизни: как учат служебных псов ГСЧС

Пес – верный друг и помощник человека. Благодаря своему обонянию животное гораздо лучше улавливает запахи. Сначала люди использовали это, чтобы не потерять скот, а затем, чтобы искать людей, отслеживать контрабанду на границах и тд.

Во время полномасштабной войны умения собак особенно пригодились службе ГСЧС. С их помощью они ищут людей под завалами и спасают больше жизней.

Как готовят маленьких воинов к спасению людей в единственном центре Украины, рассказали заместитель начальника межрегионального центра ГСЧС Александр Пачковский и начальник отделения подготовки служебных собак Максим Патьоха.

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Собаки ГСЧС: путь от щенка к служебной собаке

В Ромнах Сумской области уже 16 лет функционирует единственный учебный кинологический центр, где собак тренируют для разной работы, в том числе и для спасения людей.

Обучают собачек по правилам Международной организации поисково-спасательных собак (IRO) уже 12 лет. Чтобы все было качественно, кинологи в этом центре тоже проходят соответствующее обучение.

Собаки начинают свой путь к спасателям еще щенками. Ведь когда их маленькими уносят от мамы, ее роль для животного замещает кинолог-проводник.

Сначала щенков просто возят в город, гуляют по лесу, показывают разные условия. Посредством этого оценивают, насколько спокойно собака перемещается на разных территориях.

Также их с детства приучают к разным звукам, например, включают на колонке крики людей или сирен и проводят разные игры.

Как отмечает кинолог, гулять с собакой, показывать ей разные предметы и звуки – также обучение. В противном случае собака может бояться машин, посторонних предметов и громких звуков.

В дальнейшем собак учат искать и выявлять людей, используя для каждой собаки один из трех подходов тренировок. Смотря, какой способ тренировок прошла собака, она может справиться со следующими задачами спасения:

в естественных условиях;

при техногенном завале;

по индивидуальному запаху человека, по следу.

Следовательно, собаки спасатели должны быть активными и много играть. Собаки, которые ищут по следу, должны уметь концентрироваться и быть спокойными.

Для собаки – это игра: алгоритмы тренировки для разных задач

В первую очередь важно добиться того, чтобы животное получало удовольствие от работы. Поэтому каждое упражнение по поиску человека длится недолго — от трех до четырех минут.

Через час игру повторяют снова, поэтому в день может получиться четыре-пять коротких тренировок, в зависимости от активности животного.

Конечно, собакам дают и отдых. Еженедельно у них стабильно один выходной, а когда их активность падает, то перерыв растет до двух дней. Таким образом, им позволяют соскучиться по игре.

Собаки-спасатели

Собаки-спасатели должны найти человека и показать это лаем. Хотя это звучит довольно просто, требует тщательного подхода, подготовки и регулярных игр с самого детства собаки.

Следовательно, в тренировке такого пса принимают участие: кинолог, помощник, играющий роль пострадавшего, инструктор, наблюдающий и вносящий коррективы.

Тренировки проходят в форме игры и выглядят так: кинолог держит собаку, пока помощник мотивирует ее к действию, показывая игрушки или корм.

Затем помощник отбегает, а собачку отпускают вслед за ним. Когда собака добежит до него, то должна лечь рядом и залаять. Если она полаяла, помощник вознаграждает будущего спасателя игрушкой или кормом.

Собаки искатели

Собак, которые должны найти человека под завалами, тренируют в таком же составе, однако по другой методике: на поврежденном трехэтажном объекте, где помощник прячется от собачки.

С уровнем подготовки возрастает и сложность укрытия помощника. Сначала он ждет за стеной, а затем может ложиться под специальные ниши, имитирующие завал.

Собаки-спасатели не должны тянуть пострадавшего или задевать его зубами. Максимум, собака может поцарапать поверхность, под которой находится человек, но не самого человека.

Чтобы добиться этого, собака должна взаимодействовать с помощником. Поэтому после успешного поиска именно он должен отдавать ей лакомство или игрушки.

От работы до пенсии: сколько работают собаки на службе

Для достижения результатов в тренировке собачки кинологам нужно от четырех до шести месяцев плодотворного труда.

В годовалом возрасте собак уже можно отправлять сдавать первые тесты, их успешная сдача позволит аттестовать животное вместе с кинологом и привлечь к реальным операциям по поиску.

Каждый год собаки, работающие с ГСЧС, проходят переаттестацию.

Согласно правилам, спасателями эти собаки могут работать восемь лет, после чего должны идти на пенсию, в любящую семью.

Сейчас в центре живет 33 собачки, 18 из которых доблестно служат спасателями. В основном это немецкие и бельгийские овчарки, курцхаары и лабрадоры. Ведь они лучше поддаются обучению и более выносливы.

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