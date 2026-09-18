Меньше домашних: ученые впервые за 100 лет обнаружили новый вид диких кошек

Ученые впервые за столетие обнаружили новый вид дикой кошки, которая принадлежит к группе тигровых кошек Южной Америки. Животное получило от ученых название Leopardus tilcayo, сохранивших его оригинальное местное название — тилкайо.

Об этом сегодня, 18 сентября, сообщило издание Independent.

Новый вид диких кошек: что о нем известно

Кошку, которая принадлежит новому виду, нашли в лесу региона Юнга в Боливии. Животное имеет длину около 46 см и весит 1,4 кг. С такими параметрами тилкайо по размеру меньше среднестатистической домашней кошки.

Благодаря полученным генетическим данным, исследователи установили, что эта кошка является новым видом. Пока об образе жизни животного сведений мало.

Отмечается, что тилкайо может питаться мелкими грызунами, потому что их остатки нашли в образцах помета животного. А данные с фотоловушек свидетельствуют о том, что кошка нового вида может быть активнее всего ночью.

— Наша информация ограничивается двумя живыми особями, которых мы исследовали, и небольшим количеством записей с фотоловушек, — отметил эволюционный биолог Йонас Лескроарт.

Среди них — 10-летний самец, живущий сейчас в боливийском заповеднике дикой природы Сенда-Верде после того, как его держала местная семья в своем доме.

Благодаря генетическому анализу удалось выяснить, что линия тилкайо отделилась от других тигровых кошек около 1,4 миллиона лет назад.

— Мы никогда не думали, что эта боливийская тигровая кошка окажется отдельным видом, и никто раньше не рассматривал ее как отдельное животное, подвид или что-нибудь подобное, — добавил биолог.

Отмечается, что тигровые кошки – это так называемые криптические виды, их нелегко отличить только по внешнему виду. Раньше тигровых кошек считали одним видом, но проведенные генетические исследования показали существование нескольких разных видов.

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