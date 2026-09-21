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Мочекаменная болезнь у котов: почему осенью и зимой риск выше, и что может сделать владелец

Марина Слизовская, редактор сайта 21 сентября 2026, 16:40 4 мин.
Мочекаменная болезнь у котов
Фото Pexels

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