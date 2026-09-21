Мочекаменная болезнь у котов: почему осенью и зимой риск выше, и что может сделать владелец

Кот третий раз за час идёт в лоток, садится, тужится и уходит ни с чем. Хозяйка решает, что это запор, и откладывает поездку к врачу до утра. Примерно так часто и начинается мочекаменная болезнь у котов (ветеринары используют более широкий термин FLUTD, заболевания нижних мочевыводящих путей). И как раз это “подождём до утра” бывает самой дорогой ошибкой.

Когда на улице холодает, таких историй становится больше. Причин несколько, и на большинство из них хозяин может повлиять сам.

Почему холодный сезон бьёт по мочевой системе кота

Первое и главное – вода. Коты от природы пьют мало, а зимой ещё меньше: больше спят у батареи, меньше двигаются, реже подходят к миске. Моча становится концентрированной, в ней легче выпадают кристаллы. Из них со временем формируются камни или плотные пробки в уретре.

Второе – отопление. В Киеве отопительный сезон обычно стартует в октябре, и воздух в квартире быстро пересыхает. Жидкости животное теряет больше, а компенсирует далеко не всегда.

Третье – стресс. У кошек он напрямую отражается на мочевом пузыре: идиопатический цистит, одна из самых частых причин проблем с мочеиспусканием, тесно связан с тревожностью. Поводов хватает. Гости на праздники, ремонт у соседей, новый питомец, а у киевлян ещё и ночные тревоги в коридоре. Если в такую ночь лоток остался за закрытой дверью ванной, кот может терпеть часами.

И вес. За зиму домашние коты легко набирают лишнее, а ожирение входит в число признанных факторов риска.

Мочекаменная болезнь у котов: какие признаки нельзя пропускать

Первые симптомы легко принять за каприз или запор:

частые походы в лоток с крошечными комками или совсем без мочи;

кот тужится и может при этом кричать;

моча розоватая или с кровью;

лужи мимо лотка, часто на прохладной плитке или в ванне;

постоянное вылизывание под хвостом.

Самцы в группе особого риска. Уретра у них узкая, и закупорить её может даже небольшое скопление кристаллов. Когда моча перестаёт выходить, в крови растёт уровень калия, страдают почки и сердце. Без помощи это состояние способно убить животное за одни-двое суток.

Правило простое. Если кот не мочился больше 12 часов или тужится впустую, ехать к врачу нужно сразу, даже ночью. Номер круглосуточной клиники лучше сохранить в телефоне заранее, пока всё спокойно. Жителям севера столицы пригодится такой вариант: круглосуточная ветклиника в Киеве есть на Оболони, туда можно приехать и в три часа ночи.

В клинике врач сначала восстанавливает отток мочи (как правило, ставит катетер под седацией), затем смотрит анализы крови и мочи, делает УЗИ. Дальше всё зависит от типа кристаллов. Струвиты часто удаётся растворить лечебной диетой, оксалаты так не растворяются, и тогда нужны другие методы, вплоть до операции. Решение принимает врач после обследования.

Что владелец может сделать уже сегодня

Добавить в рацион влажный корм: в паучах и консервах около 75–80% воды.

Расставить миски с водой в нескольких комнатах, подальше от еды. Многие коты охотнее пьют из широкой керамической миски или фонтанчика.

Держать лотков на один больше, чем котов, и убирать их ежедневно.

Играть с котом 10–15 минут пару раз в день, это и движение, и снятие стресса.

Брать в укрытие не только переноску, но и небольшой запасной лоток.

Не переводить кота на “урологический” корм самостоятельно. Диета, которая помогает при одном типе камней, при другом может не подойти.

Типичная история выглядит так. Домашний кот, четыре года, сухой корм, пара лишних килограммов. В ноябре он начинает бегать в лоток, хозяева грешат на запор. На следующий вечер кот вялый, его рвёт, живот болезненный. Диагноз – закупорка уретры, катетер, несколько дней лечения, затем смена рациона. Теперь в этой квартире три миски с водой, и кот ест влажный корм.

Проверить своего питомца можно прямо сейчас: посчитайте, сколько раз за сутки он ходит в лоток, и посмотрите на размер комков. Если комки стали заметно меньше, а походов больше, это повод не ждать выходных.

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