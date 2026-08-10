Ураганы в США прогнозируют акулы: как исследователи получают данные

Исследователи из Делаверского университета в США прикрепляют метки к акулам для измерения океанских данных в режиме реального времени, чтобы предсказать будущую интенсивность ураганов на суше.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Акулы помогают прогнозировать ураганы: как это происходит

Акулы помогают исследователям прогнозировать силу ураганов с помощью CTD-датчиков, которые им прикрепляют на спинные плавники. CTD-метки представляют собой небольшие электроустройства, измеряющие электропроводность океана, его температуру и глубину.

Подобные датчики уже успешно использовали на морских животных ранее, в частности, на морских слонах в полярных регионах. Благодаря датчикам, установленным на акулах, открывается новая возможность в таких исследованиях. Способствует этому численность акул, их широкая распространенность и доступность, в отличие от многих морских млекопитающих под охраной, объясняют ученые.

Отмечается, что исследователи отбирают акул, которые могут собирать самые полезные измерения для исследования ураганов. Для этого нужны виды, часто всплывающие на поверхность океана, чтобы метки на их плавниках могли передавать собранную информацию на сети спутников.

Для соответствующих исследований в Северной Атлантике наиболее пригодны серо-голубые акулы-мако, голубые акулы, акулы-молоты и молодые белые акулы.

Ученые объясняют, что их интересуют, прежде всего, показатели теплоемкости верхнего слоя океана. Эта часть океана определяет интенсивность ураганов, т.е. более теплый слой равен более сильному урагану, потому что удерживает тепло, которое усиливает ураганы.

Сообщается, что метки начинают прикреплять в начале мая, когда мигрирующие виды акул подплывают ближе к побережью. Исследователи должны ждать по два-три часа, пока рыба клюнет на их приманку. Однако сам процесс установки метки очень быстрый — все происходит меньше 5 минут.

Процесс своеобразного “оформления акулы на работу” проходит под контролем учреждения по уходу за животными. В процессе используют материалы, которые со временем подвергаются коррозии и отпадают. Также каждую акулу проверяют на наличие травм или стрессового состояния, чтобы затем не получить испорченные данные.

Если исследование станет успешным, собранные таким способом данные могут улучшить прогнозы ураганов, когда они будут приближаться к восточному побережью США, указывают ученые.

Ранее мы сообщали, где акулы чаще всего атакуют людей — список стран.

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