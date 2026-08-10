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Ураганы в США прогнозируют акулы: как исследователи получают данные

Марина Слизовская 10 августа 2026, 17:00 2 мин.
Акули прогнозируют урагани
Фото Pexels

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