В океане у Австралии самка дельфина неделями носит на себе мертвого детеныша: видео

В дикой природе зафиксировано явление, которое заставляет ученых по-новому взглянуть на эмоциональный мир животных. Исследователи все чаще наблюдают, как матери морских млекопитающих и приматов неделями не расстаются с телами своих погибших детенышей.

Это поведение, по мнению экспертов, является прямым доказательством глубокого осознания утраты и настоящей скорби. Об этом сообщает The New York Times.

Вызов стихии и материнский инстинкт

Больше всего поражает поведение дельфинов и китов. Философ Сусана Монсо, которая исследует восприятие смерти животными в своей работе Играя в опоссума, подчеркивает невероятную сложность этого процесса.

У морских обитателей нет рук, а сама среда требует постоянного движения: охоты и регулярного подъема на поверхность для вдоха.

— Удерживать безжизненное тело на плаву, когда тебе самой нужно выживать в океане, — это невероятное усилие. Такая преданность свидетельствует о колоссальной внутренней мотивации, которая сильнее физических трудностей, — отмечает исследовательница.

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Не только дельфины: солидарность в печали

Оказывается, морские млекопитающие не одиноки в своем горе. Абигейл Макклейн из Университета Джорджа Вашингтона указывает на аналогичные случаи среди приматов. Шимпанзе, гориллы и бабуины также могут длительное время носить с собой мертвых детенышей, не в силах сразу разорвать связь.

Лорен Брандкамп, представительница организации по охране китов, объясняет это так:

Мы видим естественную реакцию на разрыв глубоких социальных связей. Животные формируют чрезвычайно крепкие отношения со своим потомством и другими членами группы. Смерть близкой особи вызывает у них состояние, которое мы называем скорбью.

Ранее ученые считали такое поведение ошибкой инстинкта или непониманием того, что детеныш умер. Однако современные наблюдения доказывают обратное: это сознательная попытка сохранить контакт с тем, кто был частью их жизни.

Животный мир оказывается значительно сложнее и эмпатичнее, чем мы привыкли считать, а граница между человеческими чувствами и эмоциями дикой природы становится все тоньше.

Животные действительно способны на невероятную любовь и сочувствие, что мы видим на примере дельфинов. Однако важно помнить: домашний питомец — это не таблетка от стресса, а отдельная личность со своими потребностями.

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