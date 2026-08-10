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В океане у Австралии самка дельфина неделями носит на себе мертвого детеныша: видео

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 августа 2026, 14:00 2 мин.
Могут скучать по умершим: что учёные узнали об эмоциях дельфинов
Фото Pexels

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