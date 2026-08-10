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ФК Шахтар Донецк: календарь матчей 2026, главные соперники и самые ожидаемые игры

Ольга Петухова, редактор сайта 10 августа 2026, 15:00 2 мин.
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Фото Pexels

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