ФК Шахтар Донецк: календарь матчей 2026, главные соперники и самые ожидаемые игры

Новый сезон-2026/27 Шахтер начал в начале августа.
Команда проводит осеннюю часть чемпионата в достаточно насыщенном графике: до конца 2026 года горнякам предстоит сыграть 16 туров.
Базовая дата стартового матча — 1 августа, когда донетчане встретились на выезде с Кудровкой.
Читай расписание матчей Шахтера в Украинской Премьер-лиге до конца 2026 года.
Шахтер: календарь матчей УПЛ
Особенно интересными для болельщиков станут матчи против Полесья, Карпат, Зари и, конечно, киевского Динамо.
Последний поединок первой части сезона запланирован на 12 декабря — горняки будут принимать Кудровку.
Клуб отмечает, что в расписании указаны базовые даты туров, поэтому точное время начала отдельных встреч может меняться.
- 1 августа — Кудровка — Шахтер
- 8 августа — Эпицентр — Шахтер
- 15 августа — Харьков — Шахтер
- 29 августа — Шахтер — Полесье
- 5 сентября — Карпаты — Шахтер
- 12 сентября — Шахтер — Черноморец
- 19 сентября — Шахтер — ЛНЗ
- 10 октября — Верес — Шахтер
- 17 октября — Шахтер — Колос
- 24 октября — Шахтер — Заря
- 31 октября — Оболонь — Шахтер
- 7 ноября — Шахтер — Динамо
- 21 ноября — Левый Берег — Шахтер
- 28 ноября — Шахтер — Буковина
- 5 декабря — Шахтер — Кривбасс
- 12 декабря — Шахтер — Кудровка
Расписание матчей Шахтера: первые итоги
В первых двух матчах нового сезона УПЛ-2026/27 команда одержала две победы.
- 3.08 — Шахтер — Кудровка — 5:1. Донетчане уверенно стартовали в чемпионате. Кауан Элиас забил три гола, еще по голу на счету Алиссона Сантаны и Луки Мейреллиша. У Кудровки отличился Артур Думанюк.
- 9.08 — Эпицентр — Шахтер — 0:2. Горняки забили оба мяча после перерыва и одержали вторую подряд победу.
Таким образом, после двух туров команда имеет 6 очков, разницу мячей 7:1 и возглавляет турнирную таблицу.
Следующий матч горняки сыграют 15.08 против Харькова. Именно этот поединок является третьим туром согласно официальному календарю клуба.
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