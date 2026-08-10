ФК Шахтар Донецк: календарь матчей 2026, главные соперники и самые ожидаемые игры

Новый сезон-2026/27 Шахтер начал в начале августа.

Команда проводит осеннюю часть чемпионата в достаточно насыщенном графике: до конца 2026 года горнякам предстоит сыграть 16 туров.

Базовая дата стартового матча — 1 августа, когда донетчане встретились на выезде с Кудровкой.

Читай расписание матчей Шахтера в Украинской Премьер-лиге до конца 2026 года.

Шахтер: календарь матчей УПЛ

Особенно интересными для болельщиков станут матчи против Полесья, Карпат, Зари и, конечно, киевского Динамо.

Последний поединок первой части сезона запланирован на 12 декабря — горняки будут принимать Кудровку.

Клуб отмечает, что в расписании указаны базовые даты туров, поэтому точное время начала отдельных встреч может меняться.

1 августа — Кудровка — Шахтер

8 августа — Эпицентр — Шахтер

15 августа — Харьков — Шахтер

29 августа — Шахтер — Полесье

5 сентября — Карпаты — Шахтер

12 сентября — Шахтер — Черноморец

19 сентября — Шахтер — ЛНЗ

10 октября — Верес — Шахтер

17 октября — Шахтер — Колос

24 октября — Шахтер — Заря

31 октября — Оболонь — Шахтер

7 ноября — Шахтер — Динамо

21 ноября — Левый Берег — Шахтер

28 ноября — Шахтер — Буковина

5 декабря — Шахтер — Кривбасс

12 декабря — Шахтер — Кудровка

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Расписание матчей Шахтера: первые итоги

В первых двух матчах нового сезона УПЛ-2026/27 команда одержала две победы.

3.08 — Шахтер — Кудровка — 5:1. Донетчане уверенно стартовали в чемпионате. Кауан Элиас забил три гола, еще по голу на счету Алиссона Сантаны и Луки Мейреллиша. У Кудровки отличился Артур Думанюк.

9.08 — Эпицентр — Шахтер — 0:2. Горняки забили оба мяча после перерыва и одержали вторую подряд победу.

Таким образом, после двух туров команда имеет 6 очков, разницу мячей 7:1 и возглавляет турнирную таблицу.

Следующий матч горняки сыграют 15.08 против Харькова. Именно этот поединок является третьим туром согласно официальному календарю клуба.

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