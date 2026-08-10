ФК Шахтар Донецьк: календар матчів 2026, головні суперники та найочікуваніші ігри

Новий сезон-2026/27 Шахтар розпочав на початку серпня.
Команда проводить осінню частину чемпіонату в досить насиченому графіку: до кінця 2026 року гірники мають зіграти 16 турів.
Базова дата стартового матчу — 1 серпня, коли донеччани зустрілися на виїзді з Кудрівкою.
Читай розклад матчів Шахтаря в Українській прем’єр-лізі до кінця 2026 року.
Шахтар: календар матчів УПЛ
Особливо цікавими для вболівальників стануть матчі проти Полісся, Карпат, Зорі та, звичайно, київського Динамо.
Останній поєдинок першої частини сезону запланований на 12 грудня — гірники прийматимуть Кудрівку.
Клуб зазначає, що в розкладі вказані базові дати турів, тому точний час початку окремих зустрічей може змінюватися.
- 1 серпня — Кудрівка — Шахтар
- 8 серпня — Епіцентр — Шахтар
- 15 серпня — Харків — Шахтар
- 29 серпня — Шахтар — Полісся
- 5 вересня — Карпати — Шахтар
- 12 вересня — Шахтар — Чорноморець
- 19 вересня — Шахтар — ЛНЗ
- 10 жовтня — Верес — Шахтар
- 17 жовтня — Шахтар — Колос
- 24 жовтня — Шахтар — Зоря
- 31 жовтня — Оболонь — Шахтар
- 7 листопада — Шахтар — Динамо
- 21 листопада — Лівий Берег — Шахтар
- 28 листопада — Шахтар — Буковина
- 5 грудня — Шахтар — Кривбас
- 12 грудня — Шахтар — Кудрівка
Розклад матчів Шахтаря: перші підсумки
У перших двох матчах нового сезону УПЛ-2026/27 команда здобула дві перемоги.
- 3.08 — Шахтар — Кудрівка — 5:1. Донеччани впевнено стартували в чемпіонаті. Кауан Еліас забив три голи, ще по голу на рахунку Аліссона Сантани та Луки Мейрелліша. У Кудрівки відзначився Артур Думанюк
- 9.08 — Епіцентр — Шахтар — 0:2. Гірники забили обидва м’ячі після перерви та здобули другу поспіль перемогу
Таким чином, після двох турів команда має 6 очок, різницю м’ячів 7:1 і очолює турнірну таблицю.
Наступний матч гірники зіграють 15.08 проти Харкова. Саме цей поєдинок є третім туром за офіційним календарем клубу.
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