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ФК Шахтар Донецьк: календар матчів 2026, головні суперники та найочікуваніші ігри

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
розклад матчів шахтар 2026
Фото Pexels

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