ФК Шахтар Донецьк: календар матчів 2026, головні суперники та найочікуваніші ігри

Новий сезон-2026/27 Шахтар розпочав на початку серпня.

Команда проводить осінню частину чемпіонату в досить насиченому графіку: до кінця 2026 року гірники мають зіграти 16 турів.

Базова дата стартового матчу — 1 серпня, коли донеччани зустрілися на виїзді з Кудрівкою.

Читай розклад матчів Шахтаря в Українській прем’єр-лізі до кінця 2026 року.

Шахтар: календар матчів УПЛ

Особливо цікавими для вболівальників стануть матчі проти Полісся, Карпат, Зорі та, звичайно, київського Динамо.

Останній поєдинок першої частини сезону запланований на 12 грудня — гірники прийматимуть Кудрівку.

Клуб зазначає, що в розкладі вказані базові дати турів, тому точний час початку окремих зустрічей може змінюватися.

1 серпня — Кудрівка — Шахтар

8 серпня — Епіцентр — Шахтар

15 серпня — Харків — Шахтар

29 серпня — Шахтар — Полісся

5 вересня — Карпати — Шахтар

12 вересня — Шахтар — Чорноморець

19 вересня — Шахтар — ЛНЗ

10 жовтня — Верес — Шахтар

17 жовтня — Шахтар — Колос

24 жовтня — Шахтар — Зоря

31 жовтня — Оболонь — Шахтар

7 листопада — Шахтар — Динамо

21 листопада — Лівий Берег — Шахтар

28 листопада — Шахтар — Буковина

5 грудня — Шахтар — Кривбас

12 грудня — Шахтар — Кудрівка

Розклад матчів Шахтаря: перші підсумки

У перших двох матчах нового сезону УПЛ-2026/27 команда здобула дві перемоги.

3.08 — Шахтар — Кудрівка — 5:1. Донеччани впевнено стартували в чемпіонаті. Кауан Еліас забив три голи, ще по голу на рахунку Аліссона Сантани та Луки Мейрелліша. У Кудрівки відзначився Артур Думанюк

9.08 — Епіцентр — Шахтар — 0:2. Гірники забили обидва м’ячі після перерви та здобули другу поспіль перемогу

Таким чином, після двох турів команда має 6 очок, різницю м’ячів 7:1 і очолює турнірну таблицю.

Наступний матч гірники зіграють 15.08 проти Харкова. Саме цей поєдинок є третім туром за офіційним календарем клубу.

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