Золотий м’яч — заснована у 1956 році французьким медіа France Football нагорода, що вважається найвищим індивідуальним визнанням у грі.

Якщо до 1995 року її закритий клуб приймав лише європейців, то сьогодні цей кубок відкритий для кожного найкращого гравця планети.

І головним його володарем є легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який утримує абсолютний рекорд.

Скільки Золотих м’ячів у Ліонеля Мессі

В особистій колекції Месі вісім Золотих м’ячів.

Хроніка отримання нагород аргентинського генія футболу виглядає так:

2009 рік: перший Золотий м’яч у 22 роки. Мессі забиває 38 голів, серед яких — легендарний м’яч головою у фіналі Ліги чемпіонів і забирає з Барселоною всі можливі кубки.

2010–2012 роки: спочатку 60 голів за сезон, потім чергова перемога в ЛЧ, а у 2012 році — абсолютний історичний рекорд із 91 голом за календарний рік.

спочатку 60 голів за сезон, потім чергова перемога в ЛЧ, а у 2012 році — абсолютний історичний рекорд із 91 голом за календарний рік. 2015 рік: після дворічної паузи та лідерства Кріштіану Роналду, Лео повертає корону завдяки новим перемогам каталонців та 58 точним ударам.

після дворічної паузи та лідерства Кріштіану Роналду, Лео повертає корону завдяки новим перемогам каталонців та 58 точним ударам. 2019 рік: шостий Золотий м’яч дістається форварду за статус найкращого снайпера європейського сезону (36 голів у Ла Лізі).

шостий Золотий м’яч дістається форварду за статус найкращого снайпера європейського сезону (36 голів у Ла Лізі). 2021 рік: перемога на Копа Америка зі збірною Аргентини приносить йому сьомий кубок.

перемога на Копа Америка зі збірною Аргентини приносить йому сьомий кубок. 2023 рік: перемога на Мундіалі-2022 в Катарі (7 голів та звання найкращого гравця ЧС) робить восьмий Золотий м’яч беззаперечним.

Скільки у Мессі Золотих м’ячів і скільки їх у інших великих футболістів

Успіх Ліонеля Мессі пояснюється не лише великою кількістю забитих м’ячів.

За свою футбольну кар’єру він відзначився понад 305 результативними передачами за Барселону, ставши одним із найкращих плеймейкерів у футболі.

Аргентинець також вирізняється стабільністю: навіть після переходу до Інтер Маямі він продовжує регулярно забивати.

А його техніка і бачення поля вирізняють його навіть серед інших зірок футболу. Приміром, от як виглядає порівняльна таблиця отриманих Золотих м’ячів Мессі та інших великих футболістів:

Ліонель Мессі — 8 нагород (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

— 8 нагород Кріштіану Роналду — 5 нагород (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

— 5 нагород Мішель Платіні — 3 нагороди (1983, 1984, 1985)

— 3 нагороди Йохан Кройф — 3 нагороди (1971, 1973, 1974)

— 3 нагороди Марко ван Бастен — 3 нагороди (1988, 1989, 1992)

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