Для тебе

Скільки золотих м’ячів у Мессі: коли і за що він їх отримував

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Липня 2026, 15:00 3 хв.
скільки у мессі золотих м'ячів
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь