Скільки золотих м’ячів у Мессі: коли і за що він їх отримував

Золотий м’яч — заснована у 1956 році французьким медіа France Football нагорода, що вважається найвищим індивідуальним визнанням у грі.
Якщо до 1995 року її закритий клуб приймав лише європейців, то сьогодні цей кубок відкритий для кожного найкращого гравця планети.
І головним його володарем є легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який утримує абсолютний рекорд.
Скільки Золотих м’ячів у Ліонеля Мессі
В особистій колекції Месі вісім Золотих м’ячів.
Хроніка отримання нагород аргентинського генія футболу виглядає так:
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2009 рік: перший Золотий м’яч у 22 роки. Мессі забиває 38 голів, серед яких — легендарний м’яч головою у фіналі Ліги чемпіонів і забирає з Барселоною всі можливі кубки.
- 2010–2012 роки: спочатку 60 голів за сезон, потім чергова перемога в ЛЧ, а у 2012 році — абсолютний історичний рекорд із 91 голом за календарний рік.
- 2015 рік: після дворічної паузи та лідерства Кріштіану Роналду, Лео повертає корону завдяки новим перемогам каталонців та 58 точним ударам.
- 2019 рік: шостий Золотий м’яч дістається форварду за статус найкращого снайпера європейського сезону (36 голів у Ла Лізі).
- 2021 рік: перемога на Копа Америка зі збірною Аргентини приносить йому сьомий кубок.
- 2023 рік: перемога на Мундіалі-2022 в Катарі (7 голів та звання найкращого гравця ЧС) робить восьмий Золотий м’яч беззаперечним.
Скільки у Мессі Золотих м’ячів і скільки їх у інших великих футболістів
Успіх Ліонеля Мессі пояснюється не лише великою кількістю забитих м’ячів.
За свою футбольну кар’єру він відзначився понад 305 результативними передачами за Барселону, ставши одним із найкращих плеймейкерів у футболі.
Аргентинець також вирізняється стабільністю: навіть після переходу до Інтер Маямі він продовжує регулярно забивати.
А його техніка і бачення поля вирізняють його навіть серед інших зірок футболу. Приміром, от як виглядає порівняльна таблиця отриманих Золотих м’ячів Мессі та інших великих футболістів:
- Ліонель Мессі — 8 нагород (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
- Кріштіану Роналду — 5 нагород (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
- Мішель Платіні — 3 нагороди (1983, 1984, 1985)
- Йохан Кройф — 3 нагороди (1971, 1973, 1974)
- Марко ван Бастен — 3 нагороди (1988, 1989, 1992)
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