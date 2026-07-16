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На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ поранив двох спецпризначенців КОРД і вчинив самогубство

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Липня 2026, 14:09 2 хв.
Стрілянина на Дніпропетровщині: чоловік із СЗЧ поранив двох спецпризначенців КОРД і вчинив самогубство

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