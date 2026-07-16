На Дніпропетровщині чоловік у СЗЧ поранив двох спецпризначенців КОРД і вчинив самогубство

У Дніпропетровській області під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину, відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини поранення отримали двоє бійців спецпідрозділу КОРД. Після цього чоловік вчинив самогубство.

Про це повідомила Національна поліція України.

Що відомо про стрілянину на Дніпропетровщині: деталі

За даними правоохоронців, подія сталася вранці 16 липня під час слідчих дій за місцем проживання фігуранта. З вересня 2024 року він перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину.

Обшук проводили в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

До проведення слідчих дій були залучені слідчі поліції області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, а також спецпризначенці КОРД, які забезпечували силову підтримку.

Під час обшуку чоловік відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Унаслідок збройного нападу двоє співробітників КОРД дістали поранення. Їх доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. За інформацією поліції, загрози їхньому життю немає.

— Сьогодні вранці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), фігурант відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції зі зброї, після чого скоїв самогубство, — повідомили у Національній поліції.

Після стрілянини чоловік залишився всередині будинку та, за даними правоохоронців, вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення він загинув на місці.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці вилучили зброю, з якої, ймовірно, вели вогонь, та продовжують документувати всі обставини інциденту.

Раніше ми писали про стрілянину у дворі будинку в Харкові — читай в матеріалі подробиці цього інциденту.

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