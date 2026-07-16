На Днепропетровщине мужчина в СЗЧ ранил двух спецназовцев КОРД и совершил самоубийство

В Днепропетровской области во время проведения санкционированного обыска мужчина, находившийся в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть, открыл огонь по полицейским. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД. После этого мужчина совершил самоубийство.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Что известно о стрельбе в Днепропетровской области: подробности

По данным правоохранителей, происшествие произошло утром 16 июля во время проведения следственных действий по месту жительства фигуранта. С сентября 2024 года он находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть.

Обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

К проведению следственных действий были привлечены следователи полиции области, оперативники Департамента стратегических расследований, а также бойцы спецподразделения КОРД, которые обеспечивали силовую поддержку.

Во время обыска мужчина открыл прицельный огонь по правоохранителям.

— Сегодня утром во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, который с сентября 2024 года находился в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть (СЗЧ), фигурант открыл прицельный огонь по спецназовцам полиции из оружия, после чего совершил самоубийство, — сообщили в Национальной полиции.

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Правоохранители рассказали, почему проводили обыск в доме

В результате вооружённого нападения двое сотрудников КОРД получили ранения. Их доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь. По информации полиции, угрозы их жизни нет.

После стрельбы мужчина остался внутри дома и, по данным правоохранителей, выстрелил себе в голову. От полученного ранения он погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие профильные службы. Правоохранители изъяли оружие, из которого, предположительно, велась стрельба, и продолжают документировать все обстоятельства инцидента.

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