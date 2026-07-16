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На Днепропетровщине мужчина в СЗЧ ранил двух спецназовцев КОРД и совершил самоубийство

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2026, 14:09 2 мин.
Стрельба на Днепропетровщине: мужчина из СЗЧ ранил двух спецназовцев КОРД и совершил самоубийство

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