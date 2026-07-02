Во Львове мужчина открыл стрельбу из ружья посреди улицы и угрожал девушке

Ночь на 2 июля во Львове выдалась тревожной не только из-за воздушных угроз, но и из-за дерзкой выходки вооруженного гастролера. Около 23:30 улица Шевченко содрогнулась от серии выстрелов: неизвестный мужчина произвел в воздух около девяти выстрелов из ружья.

Как сообщают в полиции Львовской области, после громкого «перформанса» стрелок запрыгнул в свой Chrysler Grand Voyager и на большой скорости направился в сторону Яворова. Однако на этом приключения адепта огнестрельного оружия не закончились.

Во Львове прозвучали выстрелы: вооруженный мужчина открыл огонь и скрылся

Спустя короткое время правоохранителям поступил еще один вызов. Выяснилось, что тот самый водитель Chrysler остановился в селе Бирки, где объектом своего агрессивного выпада выбрал случайную девушку, угрожая ей оружием.

Для задержания опасного водителя полиция развернула настоящую спецоперацию. К поискам привлекли:

оперативников и следователей;

сотрудников уголовного розыска;

патрульные экипажи Львовщины.

Стрельба во Львове завершилась спецоперацией: задержан вооруженный мужчина

Правоохранителям удалось вычислить и задержать злоумышленника за считанные часы. Им оказался 40-летний житель Запорожской области, который в прошлом был военнослужащим.

Во время обыска в салоне его крайслера полицейские обнаружили вещественные доказательства — помповое ружье и боеприпасы, которые стали орудием ночного террора.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал, однако ответственности мужчине не избежать. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия).

За такую прогулку со стрельбой мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе, а следствие решает вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Галицкая окружная прокуратура.

Ранее мы писали о стрельбе во дворе дома в Харькове — читай в материале подробности этого инцидента.

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