Для тебя Война в Украине

Во Львове мужчина открыл стрельбу из ружья посреди улицы и угрожал девушке

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 11:00 2 мин.
Во Львове мужчина стрелял в воздух, а затем угрожал девушке оружием
Фото Pexels

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