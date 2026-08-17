Умерла Хейден Панеттьери — бывшая невеста Кличко: что известно о трагедии

Голливудская актриса Хейден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. О смерти актрисы в воскресенье вечером сообщил ее отец Скип Панеттьери через представителя семьи.

Причину смерти пока не называют, а окончательные обстоятельства установят правоохранители — сообщает NBC News.

Почему умерла Хейден Панеттьери

По данным полиции Гринвилла, Южная Каролина, около 13:50 правоохранители вместе с медиками приехали на вызов по поводу потерявшей сознание женщины.

На месте ей пытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось. Позже полиция подтвердила, что умершей была Хейден Панеттьери.

Расследование проводит полиция Гринвилла совместно с офисом коронера округа. Предварительно следователи не обнаружили признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. Известно, что в экстренную службу позвонила знакомая актрисы.

Последние годы жизни Панеттьери были непростыми, она открыто говорила о послеродовой депрессии, тревожности, панических атаках и зависимости.

После рождения дочери Каи в 2014 году она переживала тяжелый психологический период. В 2018 году Хайден передала опеку над ребенком отцу — украинскому боксеру Владимиру Кличко, с которым актриса состояла в отношениях.

Хотя неоднократно говорила, что имеет с дочерью сильную связь. Незадолго до смерти актриса выпустила мемуары “Это я: Расплата”, в которых откровенно рассказала о своих отношениях и жизни.

Хейден Панеттьери: биография и роли актрисы

Хейден родилась и выросла в Палиcейдс, штат Нью-Йорк. Ее карьера началась чрезвычайно рано: в первой телевизионной рекламе ее сняли в возрасте 11 месяцев.

В четыре-пять лет девочка уже получала роли в популярных американских мыльных операх.

Позже Панеттьери начала сниматься в кино. Наибольшую популярность актрисе принесла роль Клэр Беннет в сериале Герои. А также Нэшвилл, где она сыграла певицу Джульетту Барнс. Именно эта роль сделала актрису известной далеко за пределами США.

Кроме съемок в кино, она занималась защитой животных и океана.

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