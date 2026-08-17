Померла Гайден Панеттьєрі — колишня наречена Кличка: що відомо про трагедію

Голлівудська акторка Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Про смерть акторки у неділю ввечері повідомив її батько Скіп Панеттьєрі через представника родини.

Причину смерті поки не називають, а остаточні обставини встановлять правоохоронці – повідомляє Nbcnews.

Чому померла Гайден Панеттьєрі

За даними поліції Грінвілла, Південна Кароліна, близько 13:50 правоохоронці разом із медиками приїхали на виклик щодо непритомної жінки.

На місці їй намагалися надати допомогу, проте врятувати жінку не вдалося. Згодом поліція підтвердила, що померлою була Хайден Панеттьєрі.

Розслідування проводить поліція Грінвілла спільно з офісом коронера округу. Попередньо слідчі не виявили ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин. Відомо, що зателефонувала до екстреної служби знайома акторки.

Останні роки життя Панеттьєрі були непростими, вона відкрито говорила про післяпологову депресію, тривожність, панічні атаки та залежність.

Після народження доньки Каї у 2014 році вона переживала важкий психологічний період. У 2018 році Гайден передала опіку над дитиною батькові — українському боксеру Володимиру Кличку, з яким акторка була у стосунках.

Хоча неодноразово говорила, що має з донькою сильний зв’язок. Незадовго до смерті акторка випустила мемуари “Це я: Розплата”, у яких відверто розповіла про свої стосунки та життя.

Гайден Панеттьєрі: біографія та ролі акторки

Гайден народилася та виросла в Палісейдс, штат Нью-Йорк. Її кар’єра почалася надзвичайно рано: у першій телевізійній рекламі її зняли у віці 11 місяців.

У чотири-п’ять років дівчинка вже отримувала ролі в популярних американських мильних операх.

Пізніше Панеттьєрі почала зніматися в кіно. Найбільшу популярність акторці принесла роль Клер Беннет у серіалі Герої. А також Нешвілл, де вона зіграла співачку Джульєтту Барнс. Саме ця роль зробила акторку відомою далеко за межами США.

Окрім зйомок в кіно, вона займалася захистом тварин і океану.

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