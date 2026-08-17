Стиль життя Шоу-біз

Померла Гайден Панеттьєрі — колишня наречена Кличка: що відомо про трагедію

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Серпня 2026, 10:30 2 хв.
померла Гайден Панеттьєрі
Фото Instagram

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