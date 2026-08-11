Наталка Денисенко вийшла заміж удруге: акторка показала перші фото з весілля

Українська акторка Наталка Денисенко показала перші фотографії зі свого весілля, яке відбулося 8 серпня. Акторка також повідомила, що взяла прізвище свого чоловіка.

Денисенко поступово ділиться подробицями святкування зі своїми підписниками в соцмережі Instagram.

Друге весілля Наталки Денисенко: що відомо

Друге весілля Наталки Денисенко відбулося у суботу, 8 серпня. Вона вийшла заміж за підприємця та манекенника Юрія Ярошенка.

На святкуванні було присутнє найближче коло молодят, а саме святкування тривало впродовж трьох днів.

— Святкування весілля розтягнулося на три дні, але цей день святкування — це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято! — написала Денисенко.

Відомо, що пара офіційно оформила стосунки через місяць після дня освідчення. Після реєстрації шлюбу акторка змінила прізвище і тепер вона — Наталка Ярошенко.

Раніше Наталка Денисенко відкрито розповіла про хейт, війну та нове ставлення до життя.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!