Для тебе Освіта

РФ знищила понад 1 млн підручників: які рішення шукають у Верховній Раді

Марина Слизовська 11 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
Знищення підручників

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