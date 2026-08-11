РФ знищила понад 1 млн підручників: які рішення шукають у Верховній Раді

Російська армія знищила понад 1,16 млн шкільних підручників, що становить 8,6% від загального накладу для нового навчального року в Україні. В парламенті та уряді зараз шукають рішення щодо подолання нестачі підручників перед 1 вересня.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Понад 1 млн знищених підручників: що пропонують у парламенті

Понад 1,16 млн шкільних підручників були знищені росіянами під час останніх масованих атак на поліграфічні підприємства та логістичні склади.

— Унаслідок двох масованих російських атак 19 липня по поліграфічному підприємству в Києві та 1 серпня по логістичному складу в Харкові – знищено 1 166 874 примірники шкільних підручників, що становить 8,6% від загального накладу для нового навчального року, — уточнив голова Комітету ВР із питань освіти Сергій Бабак.

За його даними, унаслідок російських обстрілів найбільше знищено підручників для 9 класу (9,5% накладу), 4 класу (7%) та 6-7 класів (6%).

Найбільші втрати у видавництв — Ранок, Грамота, Лінгвіст, Академія, Освіта, Літера, Астон і Школяр.

За словами Бабака, Комітет з питань освіти разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту, українськими видавництвами, керівництвом Нової пошти та Укрпошти й Інститутом модернізації змісту освіти напрацьовують зараз необхідні рішення.

Зокрема, займаються пошуком додаткових друкарських потужностей, місць для безпечного зберігання та забезпечення прискореної логістики нових накладів до 1 вересня.

— Для нас сьогодні є дві однаково важливі цілі. Перша — зробити все, щоб 1 вересня українські школярі отримали необхідні підручники. Друга — не залишити українські видавництва сам на сам із наслідками російських ударів, — сказав очільник Комітету.

Бабак зазначив, що всі учасники наради отримали конкретні завдання, а на початку наступного тижня запланована чергова зустріч, щоб звірити результати та ухвалити подальші рішення.

Очільник Комітету з питань освіти наголосив, що до наступної зустрічі має бути уточнена потреба в додатковому друці, логістиці, пошуку складських приміщень та завершено оформлення документів щодо знищених накладів.

Раніше ми повідомляли, що лише в липні Росія знищила понад 1,5 млн українських книг.

Фото: Tetyana Berezhna

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