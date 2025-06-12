Підручники без затримок: уряд оновлює систему доставки книжок до шкіл

Український уряд змінив правила логістики, щоб підручники швидше потрапляли до шкіл.

Тепер видавництва надсилатимуть їх прямо до навчальних закладів, минаючи зайві етапи.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Раніше підручники спочатку їхали на обласні склади, а вже звідти розвозилися по школах.

Це часто призводило до затримок, і діти чекали на книги.

Що зміниться?

За новими правилами, видавництва доставлятимуть друковані підручники та посібники безпосередньо до шкіл.

Це має відбуватися протягом місяця після виготовлення тиражу. Всі витрати на доставку оплатить держава.

Для підручників, призначених для дітей з особливими освітніми потребами, схема доставки через обласні склади поки залишиться без змін.

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Більше прозорості

Щоб зробити процес доставки зрозумілішим та зручнішим, в електронній системі АІКОМ з’являться спеціальні електронні накладні.

Це допоможе школам легко відстежувати, які підручники прибули. Працівників шкіл, які займатимуться цим, навчать працювати з новою системою.

Ці зміни мають значно спростити отримання підручників, щоб учні вчасно мали все необхідне для навчання.

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