Складання національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2027 році може помітно відрізнятися від вступної кампанії попередніх років. Серед можливих змін — проведення тесту упродовж двох днів і запровадження повторного складання, якщо вступник отримав негативний або недостатній результат.

Читай у матеріалі, що відомо про НМТ 2027 та які нововведення можуть з’явитися.

Як проходитиме НМТ 2027: що наразі відомо

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року. Основний документ №15440 та альтернативний — №15440-1.

Парламентський Комітет з питань освіти, науки та інновацій 28 жовтня рекомендував Раді ухвалити основний законопроєкт №15440, який передбачає чотири предмети НМТ. Альтернативний проєкт №15440-1 комітет запропонував доопрацювати. Остаточне рішення щодо кількості предметів має ухвалити парламент.

Голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова повідомила, що парламент уже на найближчих засіданнях голосуватиме за вказані законодавчі ініціативи.

Я підтримую тих батьків, які вважають, що в нинішніх умовах, коли ворог не припиняє обстріли, постійно лунають повітряні тривоги, є перебої з електропостачанням, нашим дітям важко навчатися і потрібно зменшити навантаження під час вступної кампанії у 2027 році, – наголосила нардеп.

У парламенті раніше вже реєстрували законопроєкти щодо вступної кампанії 2027 року. Перший документ №15254 Кабінет Міністрів подав 15 травня 2026 року, а 2 червня народні депутати зареєстрували альтернативний проєкт №15254-1. Останній передбачав обов’язкове складання української мови та історії України, а третій предмет вступник міг обирати самостійно.

Згодом обидва законопроєкти відкликали. Наразі на сайті Верховної Ради їхній статус зазначено як “знято з розгляду”.

Як проходитиме НМТ 2027: дводенний формат та можливість перескладання

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що розглядається можливість введення дводенного формату та часткового перескладання тесту, повідомляє Укрінформ.

За її словами, УЦОЯО опрацьовує декілька моделей проведення НМТ 2027, щоб тестування стало простішим для абітурієнтів, які живуть в умовах війни.

Серед можливих змін – дводенна модель, за якої учасники складатимуть іспити впродовж двох днів (по два предмети на день), що дозволить зменшити стрес під час довготривалого одноетапного складання.

Також обговорюється опція часткового перескладання, якщо вступник отримав незадовільний результат або не подолав пороговий бал.

Вакуленко додала, що під час запровадження таких змін потрібно зважати на календар вступної кампанії та особливості мережі тимчасових екзаменаційних центрів, зокрема на наявність чи відсутність укриттів. Вона навела приклад, коли в Одесі для певної кількості абітурієнтів не змогли провести належне оцінювання через відсутність укриттів та довготривалі тривоги.

Водночас 17 листопада Вакуленко в інтервʼю ZN.ua наголосила, що остаточного рішення про зміну формату НМТ-2027 досі немає. За її словами, проведення тестування протягом двох днів із можливістю перескладання потребуватиме додаткового фінансування, приміщень, персоналу та технічних змін. Поки відповідне рішення не ухвалене, УЦОЯО не може повноцінно розпочати підготовку до нової моделі.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко в інтерв’ю Суспільному заявив, що відомство завершує опрацювання механізму, який передбачатиме обов’язкову можливість перескладання НМТ.

Організувати можливість перескладання не так просто. Здавалося б: що, так важко дітям один день додати? Але треба організувати логістику як інспекторів, які працюють, так і знайти додаткові центри проведення тесту, – пояснив міністр.

Раніше ми розповідали, як швидко зареєструватися на НМТ у Дії.

Джерело фото: УЦОЯО.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!