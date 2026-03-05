Для тебе Освіта

Як зареєструватися на НМТ в Дії: нотуємо ключові етапи

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 05 Березня 2026, 13:15 2 хв.
Як зареєструватися на НМТ в Дії
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь