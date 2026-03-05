Як зареєструватися на НМТ в Дії: нотуємо ключові етапи

Насправді тепер для реєстрації на НМТ достатньо кількох кліків у смартфоні! Завдяки застосунку Дія майбутні вступники можуть подати необхідні документи автоматично, без зайвого заповнення форм і завантаження копій паспорта.
Що відомо про процес реєстрації на НМТ — читай у матеріалі.
Як зареєструватися на НМТ через Дію
Щоб зареєструватися на тестування, потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Якщо у тебе встановлена Дія, процес займе лічені хвилини.
- Перейди на сайт реєстрації та обери варіант входу через Дію.
- Відскануй QR-код камерою смартфона або натисни на нього.
- Підтверди передачу даних через Дія.Підпис — застосунок автоматично надішле копії паспорта та ідентифікаційного коду.
- Заповни анкету — вкажи контактні дані, предмети тестування, бажане місце складання НМТ.
- Додай необхідні документи (довідку зі школи або документ про освіту для випускників минулих років).
Після заповнення всіх полів заявку потрібно надіслати в обробку.
Створити Дія.Підпис можна і за допомогою NFC (технології бездротової передачі даних на дуже короткій відстані). Для цього переконайся, що телефон має відповідну функцію та вона увімкнена на пристрої.
Щоб створити Дія.Підпис, потрібно:
- авторизуватись;
- перейти у розділ Меню;
- вибрати Дія.Підпис;
- натиснути Активувати Дія.Підпис;
- відсканувати номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;
- прикласти документ до телефона для зчитування даних;
- підтвердити особу через фотоперевірку;
- створити 6-значний код.
Як повернутися до кабінету УЦОЯО
До речі, не потрібно запам’ятовувати усі логіни та паролі. Дія.Підпис дозволяє швидко авторизуватися в персональному кабінеті. Для цього варто виконати декілька кроків.
- перейти на сторінку входу.
- обрати авторизацію через Дію.
- відсканувати QR-код або натиснути на нього.
- підтвердити запит у застосунку.
І все — ти знову у своєму кабінеті!
Які документи можна надіслати через Дію
Варто зазначити, що цього року УЦОЯО значно розширив перелік документів, які можна надіслати через застосунок.
Якщо ти змінювала (-в) ім’я або прізвище, Дія дозволяє завантажити записи про зміну імені, шлюб чи розірвання шлюбу. Також у застосунку можна подати документи про освіту для тих, хто закінчив школу в попередні роки.
