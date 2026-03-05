Як зареєструватися на НМТ в Дії: нотуємо ключові етапи

Насправді тепер для реєстрації на НМТ достатньо кількох кліків у смартфоні! Завдяки застосунку Дія майбутні вступники можуть подати необхідні документи автоматично, без зайвого заповнення форм і завантаження копій паспорта.

Що відомо про процес реєстрації на НМТ — читай у матеріалі.

Як зареєструватися на НМТ через Дію

Щоб зареєструватися на тестування, потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Якщо у тебе встановлена Дія, процес займе лічені хвилини.

Перейди на сайт реєстрації та обери варіант входу через Дію. Відскануй QR-код камерою смартфона або натисни на нього. Підтверди передачу даних через Дія.Підпис — застосунок автоматично надішле копії паспорта та ідентифікаційного коду. Заповни анкету — вкажи контактні дані, предмети тестування, бажане місце складання НМТ. Додай необхідні документи (довідку зі школи або документ про освіту для випускників минулих років).

Після заповнення всіх полів заявку потрібно надіслати в обробку.

Створити Дія.Підпис можна і за допомогою NFC (технології бездротової передачі даних на дуже короткій відстані). Для цього переконайся, що телефон має відповідну функцію та вона увімкнена на пристрої.

Щоб створити Дія.Підпис, потрібно:

авторизуватись;

перейти у розділ Меню;

вибрати Дія.Підпис;

натиснути Активувати Дія.Підпис;

відсканувати номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;

прикласти документ до телефона для зчитування даних;

підтвердити особу через фотоперевірку;

створити 6-значний код.

Як повернутися до кабінету УЦОЯО

До речі, не потрібно запам’ятовувати усі логіни та паролі. Дія.Підпис дозволяє швидко авторизуватися в персональному кабінеті. Для цього варто виконати декілька кроків.

перейти на сторінку входу.

обрати авторизацію через Дію.

відсканувати QR-код або натиснути на нього.

підтвердити запит у застосунку.

І все — ти знову у своєму кабінеті!

Які документи можна надіслати через Дію

Варто зазначити, що цього року УЦОЯО значно розширив перелік документів, які можна надіслати через застосунок.

Якщо ти змінювала (-в) ім’я або прізвище, Дія дозволяє завантажити записи про зміну імені, шлюб чи розірвання шлюбу. Також у застосунку можна подати документи про освіту для тих, хто закінчив школу в попередні роки.

