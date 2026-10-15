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Створення тесту за секунди: ШІ-генератор у Мрії запрацював у 500 школах

Марина Слизовська, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 11:04 2 хв.
Фото до: ШІ-генератор у Мрії: пілотний проєкт розширили на 500 шкіл

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