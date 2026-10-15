Створення тесту за секунди: ШІ-генератор у Мрії запрацював у 500 школах

Генератор тестів на основі штучного інтелекту (ШІ) в державній освітній екосистемі Мрія запрацював у 500 школах. Пілотний проєкт розширюють після того, як він довів свою ефективність в 160 школах у 2025 році.

Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації.

ШІ-генератор у Мрії: що відомо про проєкт

Освітня екосистема Мрія розширила пілотний доступ до ШІ-генератора тестів. Українські вчителі вже використовують ШІ у роботі — пишуть промпти (команди), копіюють тексти, перевіряють відповідність програмі.

Мрія ж дозволяє у кілька кліків автоматизувати процес, система самостійно підтягує потрібну інформацію з підручників, календарного плану й рекомендацій Міністерства освіти та науки, зазначає відомство.

2025 року ШІ-генератор у Мрії запустили в 160 учбових закладах. За цей час вчителі та учні створили майже 100 тис. тестів, оцінивши їхню якість на 8 із 10.

У Мінцифрі зауважують, що інструмент довів ефективність, тому доступ до нього суттєво розширили.

Далі, за словами співкерівника Мрії Олександра Павленка, також розвиватимуть ШІ-інструменти для дітей. Їхньою головною задачею стане допомога в пошуку навчальних матеріалів, гуртків та занять відповідно до інтересів учня.

Як працює ШІ-генератор у Мрії

Необхідно вибрати тему з календарно-тематичного плану, після чого генератор створить тест за лічені секунди. Після виконання тесту учнями вчитель одразу отримує результати автоперевірки, яку виконує ШІ.

Проходити тести можна навіть за відсутності інтернету, оскільки вони залишаються доступними в офлайн-режимі. Також у Мрії заблокована можливість копіювання тексту та створення скріншотів, щоб зменшити ймовірність списування.

Зазначається, що доступ до ШІ-генератора з часом отримають усі заклади загальної середньої освіти, підключені до системи Мрія. Подавати заявку на підключення школи до системи можна на mriia.gov.ua/app.

Раніше ми розповідали про те, як працює нова освітня система Мрія.

Фото: Мрія

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