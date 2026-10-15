Солоне тісто для дитячих поробок — два простих рецепти

Навіть краще за пластилін! Якщо сьогодні у вас з дитиною творчий настрій, і є натхнення для ліплення, виготовте разом солоне тісто. Воно зовсім не липне до рук, не бруднить речі, а готується з найпростіших інгредієнтів, які завжди є в кожному домі. Рецепт солоного тіста для поробок — у нашому матеріалі.

Рецепт солоного тіста для ліплення іграшок

Поробки з солоного тіста потрібно добре просушити, і тоді вони чудово зберігаються, довгий час не втрачають ні форми, ні кольору. До того ж тісто не містить жодних алергенів і цілком безпечне для малюків.

А спосіб його приготування настільки простий, що дитина справиться сама, без жодної сторонньої допомоги. Щоб тісто вийшло таким, як слід, потрібно лише кілька інгредієнтів!

Інгредієнти

дрібна сіль — 1 склянка

борошно — 2 склянки;

вода — 0,5 склянки;

соняшникова олія — 5 ст. ложки;

натуральний сік або гуаш (за бажанням).

Спосіб приготування солоного тіста для ліплення

Просіюємо у мисці борошно, додаємо до нього дрібну сіль. Поступово доливаємо холодну воду, вливаємо олію. Замішуємо тісто, регулюючи його гущину. Кладемо на поличку холодильника на годинку-дві. Виймаємо — і починаємо ліпити.

Рецепт солоного тіста з клеєм ПВА

Для виготовлення тендітних фігурок, з дрібними деталями або зовсім мініатюрних поробок краще трохи змінити класичну рецептуру і додати до неї один важливий компонент — клей.

Інгредієнти

дрібна сіль — 1 склянка

борошно — 1,5 склянки;

вода — 125 мл;

клей ПВА — 1 ст. ложка;

барвник (за бажанням).

Спосіб приготування солоного тіста для ліплення з клеєм ПВА

Принцип приготування той самий, що й у попередньому варіанті. Клей додаємо до борошна та солі разом із водою. Усе добре вимішуємо і даємо трохи постояти. Саме клей збільшить пластичність тіста і додасть поробкам додаткової міцності.

Пофарбувати будь-яке солоне тісто можна за допомогою куркуми, бурякового соку, какао, кави або харчових барвників. Готові поробки вкривають гуашшю, лаком для нігтів.

Як висушити поробки з солоного тіста

Висушити вироби з солоного тіста можна природним шляхом, просто лишивши їх за кімнатної температури. Щоправда, чекати доведеться довгенько, а покласти поробку на батарею (в опалювальний період) — не гарний варіант, адже, найімовірніше, фігурки потріскаються від перепаду температури.

А от підсушити їх у духовці цілком можливо. Для цього кладемо вироби у неодмінно холодну духовку, вмикаємо на найменшу температуру й увесь час слідкуємо за ними. Обережно перевертаємо і потихеньку підсушуємо. Щоб фігурки остигали поступово, не поспішаємо витягати їх з духовки, нехай там і охолонуть.

Як виліпити фігурки з солоного тіста — скористайся ідеями з цього невеличкого відео.

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