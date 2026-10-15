Стиль життя

Солоне тісто для дитячих поробок — два простих рецепти

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 11:30 3 хв.
як зробити солоне тісто для ліплення
Фото Unsplash

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