Осінні поробки для дітей: креативні ідеї, які можуть вразити інших

Восени у всіх батьків настає момент, коли дитина приходить із садочка й школи й говорить, що треба принести осінні поробки.

У ці моменти батьки вмикають увесь свій креатив, запасаються необхідними матеріалами: листям, каштанами, жолудями, гілками тощо. А потім виділяють кілька годин, щоб створити з дитиною шедевр. Але інколи жодні думки не лізуть у голову, тоді тобі знадобляться ідеї, як зробити осінні поробки для дітей в садок та школу.

Осінні поробки для дітей

Найлегшими поробками є ті, які наполовину зроблені з листя та малюнку. Наприклад, їжачок з голками з листя чи білочка з таким хвостиком.

Також можна зробити тваринку повністю з ягід чи жолудів.

Осінні поробки для дітей в садочок та школу можна зробити у формі кошика. Його можна вирізати з гарбуза й покласти в нього овочі та фрукти або склеїти каштани або шишки.

Осінні вироби в школу можна зробити на полотні у формі картини. З паперу скрутити трубочки й зробити форму парасольки, з якої виглядатимуть дари осені. Або за таким самим принципом зробити вазу.

З листя можна зробити одяг для вирізаного з картону силуету. Тоді вийде осіння статуетка.

Складнішим варіантом осінньої поробки в школу буде корабель з гарбуза чи повітряна куля. Або ж зробити саму осінь. Наприклад, ляльку вдягнути в листя і біля неї приклеїти осінні елементи.

Можна зробити осінні гірлянди, які потім слугуватимуть фотозоною. Для цього на ниточки треба приклеїти різні осінні фігури.

А ще ми розповідали про ідеї декору для дому на осінь. Дивись та прикрашай свою оселю.

Головне фото: kievcentr, natali_ehreshi та ruchki_nekrjuchki_ukraine / Instagram

