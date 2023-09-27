Як швидко висушити листя для аплікації в домашніх умовах: важливі лайфхаки

Гербарій використовують з різною метою. Наприклад, для виконання якихось завдань шкільної програми, для декорування приміщення, створення композицій тощо.

А щоб листя не зіпсувалося, потрібно точно знати, як його правильно сушити. Як швидко висушити листя для аплікації в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як швидко висушити листя для аплікації: правила підготовки

Важливо збирати листя не одразу після дощу. Адже вогкий матеріал зберігатиметься недовго і попсується. Обирай листя різного розміру та забарвлення, різної форми та структури.

Зараз також дивляться

Так у тебе вийде яскравіша робота. Для яскравого відтінку листя можна завоскувати за допомогою праски. Крім цього, важливо розуміти, що листки мають бути без гнилі.

Як швидко висушити листя для аплікації: спосіб з книжкою

Перевірений народний метод — покласти листя між сторінками старої непотрібної книги. Кожен лист перед цим потрібно перекласти з обох боків паперовою серветкою. Цей метод забере немало часу, але листя засушиться рівномірно та правильно.

Як засушити листя за допомогою праски

Важливо пам’ятати, що рослини слід прасувати на поверхні, яку потім не шкода викинути, наприклад, на великих аркушах паперу. Зверху на аркуш перед прасуванням теж потрібно покласти аркуш газетного паперу або паперову серветку. Після цього розпочинай засушування. Слідкуй за тим, аби процес відбувався максимально безпечно.

Сушіння квіток у духовці: покрокова інструкція

Застели стіл клейонкою, аби не забруднити його клеєм. Приготуй основу (лист картону, зібране або висушене листя, ножиці, клей (краще ПВА), пінцет). Спочатку потрібно придумати майбутню картинку. Потім скомпонуй її на окремому аркуші. І лише потім починай приклеювати окремі частини-листики до основи. Клей краще наносити крапельками по краях. Якщо ти наносиш клей на всю поверхню листа, то при сушінні аплікації він може злізти. Готову картинку потрібно покласти під прес на кілька днів.

Зараз безпека дитини — пріоритет як батьків, так і держави. Раніше ми розповідали, як працюють дитячі садочки в умовах війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.