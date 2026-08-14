Як підписати документ електронним цифровим підписом: проста інструкція

У наш час електронний документообіг став звичайною справою, а не новинкою. Його впровадження на підприємствах і установах має загальнодержавне значення.
Через те, що в нашій країні є чіткий курс на діджиталізацію, переведення більшості сервісів і послуг в онлайн-середовище буде тривати й надалі.
Саме тому українцям потрібно знати вже зараз, як зробити ЕЦП. Як підписати документ електронним цифровим підписом — читай в матеріалі.
Як підписати документ ЕЦП і кому це взагалі потрібно
Електронний підпис ввели в час, коли лютував ковід. На той момент ЕЦП був потрібен людям, які бережуть своє здоров’я, уникати відвідування різних організацій у період пандемії.
Адже за допомогою ЕЦП можна без проблем підписувати документи, не виходячи з дому. Юридичну силу такому документу надає Закон України Про електронні документи та електронний документообіг № 851-IV від 22.05.2003.
Як підписати документ електронним цифровим підписом: інструкція
У Дії є певний алгоритм, за яким потрібно створювати електронний підпис. Таким чином, отримати ЕЦП можна:
- У спеціальних надавачів електронних довірчих послуг з переліку.
- В особистому кабінеті Приват24 або у відділенні банку (якщо ти є клієнтом ПриватБанку, то ця послуга буде безкоштовна).
- В інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби.
- У Міністерстві внутрішніх справ України (теж безкоштовно).
Як підписати документ онлайн: покрокова інструкція
- Перейди в Дію.
- Обери опцію підписання документів.
- Вибери тип носія особистого ключа.
- Введи пароль та натисни Зчитати ключ.
- Після цього вибери документ для підписання та натисни Продовжити.
- Перевір назву документа та натисни Підписати файл.
- Файл збережеться автоматично. Якщо ні, то натисни на кнопку Зберегти файл.
Як підписати документ на порталі Дія
- Авторизуватися на порталі Дія.
- Серед популярних послуг вибери Підписання документів.
- Натисни Підписати документ.
- Завантаж свій електронний підпис із носія або перетягни його з папки на комп’ютері. Введи до нього пароль.
- Вибери файл, який хочеш підписати: перетягни його з комп’ютера або вибери на зовнішньому носієві.
- Натисни Підписати. У результаті ти отримаєш файл. Перевір дані та натисни, щоб зберегти документ.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як зробити електронний ключ і чому його не варто плутати з електронним підписом.
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