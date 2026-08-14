Як підписати документ електронним цифровим підписом: проста інструкція

У наш час електронний документообіг став звичайною справою, а не новинкою. Його впровадження на підприємствах і установах має загальнодержавне значення.

Через те, що в нашій країні є чіткий курс на діджиталізацію, переведення більшості сервісів і послуг в онлайн-середовище буде тривати й надалі.

Саме тому українцям потрібно знати вже зараз, як зробити ЕЦП. Як підписати документ електронним цифровим підписом — читай в матеріалі.

Як підписати документ ЕЦП і кому це взагалі потрібно

Електронний підпис ввели в час, коли лютував ковід. На той момент ЕЦП був потрібен людям, які бережуть своє здоров’я, уникати відвідування різних організацій у період пандемії.

Адже за допомогою ЕЦП можна без проблем підписувати документи, не виходячи з дому. Юридичну силу такому документу надає Закон України Про електронні документи та електронний документообіг № 851-IV від 22.05.2003.

Як підписати документ електронним цифровим підписом: інструкція

У Дії є певний алгоритм, за яким потрібно створювати електронний підпис. Таким чином, отримати ЕЦП можна:

У спеціальних надавачів електронних довірчих послуг з переліку. В особистому кабінеті Приват24 або у відділенні банку (якщо ти є клієнтом ПриватБанку, то ця послуга буде безкоштовна). В інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби. У Міністерстві внутрішніх справ України (теж безкоштовно).

Як підписати документ онлайн: покрокова інструкція

Перейди в Дію. Обери опцію підписання документів. Вибери тип носія особистого ключа. Введи пароль та натисни Зчитати ключ. Після цього вибери документ для підписання та натисни Продовжити. Перевір назву документа та натисни Підписати файл. Файл збережеться автоматично. Якщо ні, то натисни на кнопку Зберегти файл.

Як підписати документ на порталі Дія

Авторизуватися на порталі Дія. Серед популярних послуг вибери Підписання документів. Натисни Підписати документ. Завантаж свій електронний підпис із носія або перетягни його з папки на комп’ютері. Введи до нього пароль. Вибери файл, який хочеш підписати: перетягни його з комп’ютера або вибери на зовнішньому носієві. Натисни Підписати. У результаті ти отримаєш файл. Перевір дані та натисни, щоб зберегти документ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як зробити електронний ключ і чому його не варто плутати з електронним підписом.

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