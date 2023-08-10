Як підписати документ електронним цифровим підписом: проста інструкція

У наш час електронний документообіг став звичайною справою, а не новинкою. Його впровадження на підприємствах і установах має загальнодержавне значення.
Через те, що в нашій країні є чіткий курс на діджиталізацію, переведення більшості сервісів і послуг в онлайн-середовище буде тривати й надалі.
Саме тому українцям потрібно знати вже зараз, як зробити ЕЦП. Як підписати документ електронним цифровим підписом — читай в матеріалі.
Електронний підпис ввели в час, коли лютував ковід. На той момент ЕЦП був потрібен людям, які бережуть своє здоров’я, уникати відвідування різних організацій у період пандемії.
Адже за допомогою ЕЦП можна без проблем підписувати документи, не виходячи з дому. Юридичну силу такому документу надає Закон України Про електронні документи та електронний документообіг № 851-IV від 22.05.2003.
У Дії є певний алгоритм, за яким потрібно створювати електронний підпис. Таким чином, отримати ЕЦП можна:
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як оформити субсидію через застосунок Дія.
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