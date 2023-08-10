Як підписати документ електронним цифровим підписом: проста інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 10 Серпня 2023, 15:00
Дія
Фото: Unsplash

Більше новин
чим корисна ожина
Для нервової системи та кісток — детально про користь ожини для організму
Сонце, літо, спека
Сонце — найкращий друг? Поради, як пережити спеку без шкоди для здоров’я
Дівчина 10/10
Дівчина 10/10? Як навчити дітей любити себе, незважаючи на жорстокі стандарти “краси”
Громадянство
Як отримати громадянство США 2023 українцям: усі можливі методи отримання
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як підписати документ електронним цифровим підписом: проста інструкція
Як сушити яблука на сонці: ефективні способи та прості методи
В Україні запрацюють електронні архіви: що це змінить
Уся інформація буде під захистом. В Україні запрацюють електронні архіви — що зміниться
Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі
Швидко, просто, по-сучасному! Як стерилізувати банки у мікрохвильовці
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Найважливіший етап консервації! Як стерилізувати банки в духовці — покрокова інструкція

Відео
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики

Ціни на пальне зростають. Чого чекати в кінці місяця та восени — прогнози аналітиків
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 10 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:20
грант для ветеранів
Вдруге розпочати свій бізнес. Історія колишнього військового, який отримав грант для ветеранів
0:03:53
Покровськ
У неї не було шансів! Як медики дивом врятували жінку після обстрілу Покровська
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:07:10
Леонід Кучма
Битва за незалежність: ювілей у другого президента України — Леоніда Кучми
0:03:52
Оператори дронів
Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
Карта бойових дій в Україні
Поки РФ готує так звані “вибори”, її війська зазнають поразок: карта бойових дій онлайн в Україні 9 серпня
0:02:19
Білий Янгол
Досі не втрачають надії когось евакуювати. Як працює група поліції Білий Янгол
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині
Більше відео
бронемашины senator
Читати далі
Канада відправила Україні бронемашини Senator: характеристики
обов'язкова евакуація
Читати далі
Не нехтуй своєю безпекою! На деокупованих територіях Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь