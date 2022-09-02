Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Цьогоріч опалювальний сезон обіцяє бути непростим. Тож, аби пройти його без проблем, українцям радять заздалегідь подбати про утеплення власної оселі.

А людям, які мають право на субсидію, більше не доведеться годинами стояти у черзах на оформлення. Адже це можна швидко й комфортно зробити вдома самостійно через застосунок Дія.

Усе розповідаємо покроково.

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Авторизуємося на порталі diia.gov.ua.



Це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID.



Обираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.



Далі обираємо пункт Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі.



Заповнити заяву на субсидію У заяві зазначити адресу, за якою хочемо отримати субсидію; чи маємо заборгованість за комунальні послуги; обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).



Потім треба вказати номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.



Обрати спосіб отримання субсидії З двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший.

Завантажити скани чи фото документів у разі потреби Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах, тощо. Перевірити правильність даних, поставити електронний підпис та надіслати Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення.



Заяву можуть розглядати впродовж місяця.



Субсидія на більшість комунальних послуг продовжуватиметься автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється.

Субсидія — це, звичайно, добре, але приємніше, коли й у платіжках сума менша.

Для цього потрібно навчитися заощаджувати. Хочемо нагадати, що раніше ми розповідали, як облаштувати будинок, щоб зекономити на опаленні.