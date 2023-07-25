Як оформити Дія.Підпис за кілька хвилин: покрокова інструкція

Сьогодні портал Дія робить життя українців простішим. Він дозволяє не лише завжди мати документи під рукою, а й швидко оформити потрібні папери, статуси тощо.
Ще однією доступною функцією є Дія.Підпис. З його допомогою можна авторизуватися на деяких порталах держпослуг, отримати доступ в режимі онлайн та підписувати документи прямо зі свого смартфона.
А як оформити послугу Дія.Підпис — розповіли на єдиному порталі державних послуг.
Щоб оформити електронний підпис в Дії, дотримуйся інструкції.
А також обери бажаний термін дії сертифіката. Вартість сертифіката на один рік становить 696 грн, на два роки — 1392 грн.
А також обери бажаний термін дії сертифіката. Вартість сертифіката на один рік становить 696 грн, на два роки — 1392 грн.
Якщо картка платника податків відсутня, замість неї можна ввести дані паспорта.
Якщо картка платника податків відсутня, замість неї можна ввести дані паспорта.
Основна робота зроблена, залишиться дати згоду на передачу та обробку персональних даних, перевірити та сплатити послугу й чекати на сповіщення на електронній пошті про статус замовлення.
Розробники Дії постійно тішать українців новими функціями. До кінця 2023 наше життя буде ще простішим, адже з’явиться аж п’ять нових послуг. Що це за послуги і як вони вплинуть на життя українців — у матеріалі.
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