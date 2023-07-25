Як оформити Дія.Підпис за кілька хвилин: покрокова інструкція

Сьогодні портал Дія робить життя українців простішим. Він дозволяє не лише завжди мати документи під рукою, а й швидко оформити потрібні папери, статуси тощо.

Ще однією доступною функцією є Дія.Підпис. З його допомогою можна авторизуватися на деяких порталах держпослуг, отримати доступ в режимі онлайн та підписувати документи прямо зі свого смартфона.

А як оформити послугу Дія.Підпис — розповіли на єдиному порталі державних послуг.

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Як зробити електронний підпис в Дії: інструкція

Щоб оформити електронний підпис в Дії, дотримуйся інструкції.

На сайті Дії у відкритому меню обери послугу Придбати сертифікат . Також її можна знайти у меню, натиснувши центральну кнопку Отримати послуги .

. Також її можна знайти у меню, натиснувши центральну кнопку . Щоб оформити електронний підпис, вибери пункт Кваліфікований сертифікат . У цьому ж меню можна замовити захищений носій.

. У цьому ж меню можна замовити захищений носій. Тепер обери зручний пункт обслуговування, доступні варіанти відділень будуть відображені у спадному меню відповідного поля. Тут же обери категорію користувача серед таких варіантів: фізична, юридична, самозайнята особа.

А також обери бажаний термін дії сертифіката. Вартість сертифіката на один рік становить 696 грн, на два роки — 1392 грн.

Далі вкажи свою адресу реєстрації та персональні дані власника сертифіката: прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код та номер у Демографічному реєстрі за наявності.

Якщо картка платника податків відсутня, замість неї можна ввести дані паспорта.

На наступному етапі в пункті Додаткова інформація вкажи свої контактні дані: email, номер телефону та статус: це може бути фізична особа або ФОП.

Основна робота зроблена, залишиться дати згоду на передачу та обробку персональних даних, перевірити та сплатити послугу й чекати на сповіщення на електронній пошті про статус замовлення.

Розробники Дії постійно тішать українців новими функціями. До кінця 2023 наше життя буде ще простішим, адже з’явиться аж п’ять нових послуг. Що це за послуги і як вони вплинуть на життя українців — у матеріалі.

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