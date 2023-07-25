Как оформить Дія.Підпис за несколько минут: пошаговая инструкция

Сегодня портал Дія делает жизнь украинцев проще. Он позволяет не только иметь документы под рукой, но и быстро оформить нужные бумаги, статусы и т.д.
Еще одной доступной функцией является Дія.Підпис. С его помощью можно авторизоваться на некоторых порталах госуслуг, получить доступ в режиме онлайн и подписывать документы прямо со своего смартфона.
А как оформить услугу Дія.Підпис рассказали на единственном портале государственных услуг.
Чтобы оформить электронную подпись в ГП Дія, следуй инструкциям.
А также выбери желаемый срок действия сертификата. Стоимость сертификата на один год составляет 696 грн, на два года — 1392 грн.
А также выбери желаемый срок действия сертификата. Стоимость сертификата на один год составляет 696 грн, на два года — 1392 грн.
Если карта налогоплательщика отсутствует, вместо нее можно ввести данные паспорта.
Если карта налогоплательщика отсутствует, вместо нее можно ввести данные паспорта.
Основная работа сделана, останется дать согласие на передачу и обработку персональных данных, проверить и оплатить услугу и ждать уведомления на электронной почте о статусе заказа.
Разработчики Действия постоянно радуют украинцев новыми функциями. К концу 2023 года наша жизнь будет еще проще, ведь появится аж пять новых услуг. Что это за услуги и как они окажут влияние на жизнь украинцев — в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.