Как оформить Дія.Підпис за несколько минут: пошаговая инструкция

Сегодня портал Дія делает жизнь украинцев проще. Он позволяет не только иметь документы под рукой, но и быстро оформить нужные бумаги, статусы и т.д.

Еще одной доступной функцией является Дія.Підпис. С его помощью можно авторизоваться на некоторых порталах госуслуг, получить доступ в режиме онлайн и подписывать документы прямо со своего смартфона.

А как оформить услугу Дія.Підпис рассказали на единственном портале государственных услуг.

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Как сделать электронную подпись в Дії: инструкция

Чтобы оформить электронную подпись в ГП Дія, следуй инструкциям.

На сайте Дії в открытом меню выбери услугу Купить сертификат . Также ее можно найти в меню, нажав центральную кнопку Получить услуги .

. Также ее можно найти в меню, нажав центральную кнопку . Чтобы оформить электронную подпись, выбери пункт Квалифицированный сертификат . В этом же меню можно заказать защищенный носитель.

. В этом же меню можно заказать защищенный носитель. Теперь выбери удобный пункт обслуживания, доступные варианты отделений будут отображены в раскрывающемся меню соответствующего поля. Здесь выбери категорию пользователя среди следующих вариантов: физическое, юридическое, самозанятое лицо.

А также выбери желаемый срок действия сертификата. Стоимость сертификата на один год составляет 696 грн, на два года — 1392 грн.

Далее укажи свой адрес регистрации и персональные данные: фамилию, имя, отчество, идентификационный код и номер в Демографическом реестре при наличии.

Если карта налогоплательщика отсутствует, вместо нее можно ввести данные паспорта.

На следующем этапе в пункте Дополнительная информация укажи свои контактные данные: email, номер телефона и статус: это может быть физическое лицо или ФЛП.

Основная работа сделана, останется дать согласие на передачу и обработку персональных данных, проверить и оплатить услугу и ждать уведомления на электронной почте о статусе заказа.

Разработчики Действия постоянно радуют украинцев новыми функциями. К концу 2023 года наша жизнь будет еще проще, ведь появится аж пять новых услуг. Что это за услуги и как они окажут влияние на жизнь украинцев — в материале.

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