Сэкономят время и предотвратят коррупцию! Какие пять новых услуг появятся в Дії до конца 2023 года

Развитие технологий двигает Украину в новое цифровое будущее, а вместе с тем и весь мир. Сегодня, 22 июня, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в комментарии изданию LIGA.net анонсировал запуск пяти новых услуг в Дії, которые должны появиться в приложении уже к концу 2023 года.

Смена места жительства

Выход услуги, которая позволяла бы менять место жительства, должен был состояться еще в 2022 году, но полномасштабная война тогда помешала планам.

Но уже в ближайшее время этот сервис сможет работать без человеческого фактора, а изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

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Доступ к документам об образовании

По словам Михаила Федорова, в приложении Дії доступны все необходимые документы, в том числе паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение. Поэтому команда решила сделать возможным и использование документов об образовании через приложение, ведь они могут понадобиться в случае поступления в заведения высшего образования или трудоустройстве.

Возврат средств вкладчикам обанкротившихся банков

1,4 млн счетов украинцев ожидают возмещения 3,2 млрд грн, которые они потеряли в результате банкротства банков, в которые они вкладывали деньги.

Поэтому Минцифра в сотрудничестве с Фондом гарантирования вкладов начала работу над услугой, которая позволит людям, нуждающимся в возмещении средств, подать заявку в приложении и получить деньги на счет Поддержки.

Растаможка авто

Как уверяет глава Минцифры, цифровизация услуги и устранение человеческого фактора не только упростит процедуру растаможки авто, но и сделает невозможным работу коррупционных схем на таможне. Ведь уровень взяток в этой сфере пока колеблется от $50 млн до $150 млн в год.

Перерегистрация авто для купли-продажи

По данным Минцифры, ежегодно более миллиона украинцев покупают или продают авто. Поэтому устранение необходимости посещать сервисные центры МВД поможет упростить процесс перерегистрации машины и сэкономить время.

Требуется только сформировать договор в приложении и после автоматизированных проверок Главным сервисным центром подписать его.

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