Зекономлять час та унеможливлять корупцію! Які п’ять нових послуг з’являться у Дії до кінця 2023 року

Розвиток технологій рухає Україну в нове цифрове майбутнє, а разом з тим і увесь світ. Сьогодні, 22 червня, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у коментарі виданню LIGA.net анонсував запуск п’яти нових послуг у Дії, які мають з’явитись у застосунку вже до кінця 2023 року.

Зміна місця проживання

Вихід послуги, яка б надавала можливість змінювати місце проживання, повинен був відбутись ще у 2022 році, але повномасштабна війна тоді завадила планам.

Та вже найближчим часом цей сервіс зможе працювати без людського фактора, а зміна статусу в реєстрі буде відбуватися автоматично.

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Доступ до документів про освіту

За словами Михайла Федорова, у застосунку Дія доступні всі необхідні документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та водійське посвідчення. Тому команда вирішила зробити можливим і використання документів про освіту через застосунок, адже вони можуть знадобитись у разі вступу до закладів вищої освіти чи працевлаштуванні.

Повернення коштів вкладникам збанкрутілих банків

1,4 млн рахунків українців очікують на відшкодування 3,2 млрд грн, які вони втратили внаслідок збанкрутіння банків, у які вони вкладали гроші.

Тому Мінцифра у співпраці з Фондом гарантування вкладів почала роботу над послугою, яка дасть можливість людям, які потребують відшкодування коштів, подати заявку у застосунку та отримати гроші на рахунок єПідтримки.

Розмитнення авто

Як запевняє очільник Мінцифри, цифровізація послуги та усунення людського фактору не лише спростить процедуру розмитнення авто, але й унеможливить роботу корупційних схем на митниці. Адже рівень хабарів у цій сфері наразі коливається від $50 млн до $150 млн на рік.

Перереєстрація авто для купівлі-продажу

За даними Мінцифри, щорічно понад мільйон українців купують чи продають авто. Тому усунення необхідності відвідувати сервісні центри МВС допоможе спростити процес перереєстрації машини та зекономити час.

Потрібно буде лише сформувати договір у застосунку та після автоматизованих перевірок Головним сервісним центром підписати його.

Також у Дії доступні військові облігації. Читай, що це таке, як купити та чим допоможе Україні.

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