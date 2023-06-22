Не все втрачено! Як повернути кошти через Дію, якщо твій банк збанкрутів

Трапляються в житті події, коли здається — все втрачено. Однак у випадку банкрутства банку вкладники все ж мають надію на повернення коштів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Крім того, повернути кошти можна буде не шляхом довгих процесів, а всього у кілька кліків через Дію.
Підписали меморандум з Фондом гарантування вкладів, і вже працюємо над новою послугою в Дії.
Підписали меморандум з Фондом гарантування вкладів, і вже працюємо над новою послугою в Дії.
Повернути кошти, за словами Михайла Федорова, можна буде через застосунок після подачі заяви про відшкодування коштів.
Потім варто буде перевірити суму виплати. Після цього лишається у банках-агентах Фонду вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка, на який і надійдуть кошти.
Сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків українців.
Сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків українців.
Таким чином Дія допоможе сотням тисяч українців повернути свої гроші без походів до банків.
Щоправда, є важливе правило: твій банк має бути учасником програми Фонду гарантування вкладів.
Також раніше ми розповідали, чому для фізичної особи банкрутство — це гарний вихід зі складної ситуації.
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