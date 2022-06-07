Банк визнали неплатоспроможним: що це означає і що робити вкладникам

Щойно в інформаційному просторі з’являються повідомлення про те, що у якогось банку проблеми, біля його відділень та банкоматів утворюються величезні черги. Що ж робити, якщо твій банк визнали неплатоспроможним?

Наприклад, нещодавно Національний банк України визнав один з найстаріших українських банків Мегабанк саме неплатоспроможним. Як повідомляють у НБУ, його кредитний портфель був дуже поганої якості, а проблеми він мав ще до початку повномасштабного вторгнення.

Як реагувати вкладникам і які дії керівництва банку привели його у таку скрутну ситуацію, цього разу допоможе розібратися Закон України Про гарантування вкладів фізичних осіб.

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Що таке неплатоспроможний банк

Неплатоспроможний банк — це банк, який не спроможний протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів.

У його системі спостерігається зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу банку до третини від мінімально необхідного рівня, який визначає НБУ.

Після чого банк можуть визнати неплатоспроможним

Існує кілька підстав до внесення банку до переліку неплатоспроможних. Наприклад, спочатку НБУ може визнати його проблемним. Про це не вказується у жодних офіційних джерелах, інформація визнається банківською таємницею, а самому банку надається близько 180 днів для приведення своєї діяльності відповідно до вимог законодавства.

Здебільшого до визнання банку проблемним або неплатоспроможним призводить невиконання значної кількості або усіх зобов’язань перед фізичними особами, підприємцями, малим та середнім бізнесом, а також ФОПами.

Якщо банк не вдається до врегулювання власної діяльності, НБУ має право визнати його неплатоспроможним та перейти до процедури виведення банку з ринку.

Крім того, якщо за той період, поки у проблемного банку є час на врегулювання власної діяльності, спостерігаються повторні підстави для внесення його до списку проблемних, його також можуть визнати неплатоспроможним.

Як дізнатись, що банк визнано неплатоспроможним

Коли НБУ ухвалює рішення про неплатоспроможність банку, він має повідомити про це учасників банку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, має бути опубліковане рішення з обґрунтуванням підстав визнання банку неплатоспроможним. Текст зазвичай публікується на сторінках офіційного інтернет-представництва та друкованих газет Голос України або Урядовий кур’єр.

Що чекає на неплатоспроможний банк

Спочатку виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше наступного робочого дня після визнання банку неплатоспроможним має призначити тимчасову адміністрацію, яка, своєю чергою, має створити план врегулювання.

До нього можна внести такі дії, як відшкодування коштів вкладникам, виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, Фонд може запропонувати НБУ відкликати ліцензію банку та розпочати процес його ліквідації.

Що чекає на клієнтів банку, який визнано неплатоспроможним

Згідно із Законом про гарантування вкладів фізичних осіб, вкладники зможуть отримати відшкодування у повному обсязі від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проте під час воєнного стану кошти самих акціонерів та пов’язаних з ними осіб в разі банкрутства банку не відшкодовуються у повному обсязі.

Що робити, якщо твій банк визнано неплатоспроможним

Як пояснює Фонд гарантування вкладів, вкладники мають право на відшкодування коштів у повному обсязі разом із нарахованими відсотками протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його закінчення.

Для того щоб отримати гроші, необхідно звернутись до будь-якого відділення банків-агентів Фонду. З собою потрібно мати паспорт та ІПН.

Крім того, можна звернутись до самого Фонду у разі виникнення будь-яких питань щодо отримання гарантованої суми. Це можна зробити як в усній формі, зателефонувавши за безкоштовним номером 0-800-308-108, або ж письмовій — надіславши заяви на e-mail [email protected] чи поштою за адресою вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053.

Детальніше можна ознайомитися з правилами подання заяви на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів у розділі Звернення громадян.

Попри те, що економіка країни має працювати й люди мають, за можливості, жити, як і раніше, все одно треба намагатися заощаджувати.

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