Облікова ставка Нацбанку зросла до 25%: пояснюємо, що це таке та чому було ухвалене таке рішення

Національний банк вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії змінив облікову ставку та ухвалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один із головних інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.

Або ж, якщо казати простіше, під обліковою ставкою розуміють відсоткову ставку, за якою Нацбанк надає кредити комерційним банкам.

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У зв’язку з підняттям облікової ставки, люди почали панікувати, адже вони думають, що для них зростуть кредитні відсотки та підійметься курс валюти.

Чому Нацбанк збільшив облікову ставку

Заступник Голови Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів про таке рішення Нацбанку України детальніше.

— Це рішення стосується захисту українських грошей. Тобто Конституцією України передбачено, що головною функцією Національного банку є забезпечення стабільності гривні.

Він повідомив, що інфляція в Україні відбувається й має невелику тенденцію до збільшення.

За прогнозами Національного банку України до кінця року інфляція становитиме 20%.

— Для підтримки гривні Нацбанк у березні-квітні продавав у середньому два мільярди доларів із золото-валютних резервів У травні — вже 3-4 мільярди. Для того щоб нині забезпечити стабільність української гривні та перешкодити знеціненню, було ухвалено рішення про підняття облікової ставки. Це має забезпечити й макроекономічну стабільність й більшу довіру людей до гривні, — каже Василь Фурман.

Українці почали хвилюватися, проте, за словами Фурмана, такий досвід в країні вже був у 2014-2015 роках, тоді облікова ставка було 30%.

Також, за словами Фурмана, деякі банки можуть збільшити депозитну ставку, що простимулює людей класти гроші на депозити. Але він наголошує, що у кожного банка своя політика.

— В короткостроковому періоді підняття облікової ставки — це шок, але ж ми говоримо про довгостроковий період. Нам потрібно мати макроекономічну стабільність, тому Національний банк використовує потенціал, який у нього є.

Підняття облікової ставки — це одна з передумов у майбутньому до переходу плаваючого вільного курсу валюти.

Про військові облігації

Також Фурман повідомив, що дохід з військових облігацій нині складає 11%, а це дуже низький рівень за умов війни, адже три роки тому такий дохід складав 17-18%.

— Якщо ви хочете зробити свій внесок в перемогу над ворогом, купуйте військові облігації. Таким чином ви будете сприяти пришвидшенню перемоги. Тримати нині фінансову оборону є стратегічно важливим, — зазначив заступник голови Ради Нацбанку України.

Для фізичних осіб, які брали кредити раніше, облікова ставка не буде підійматися, адже це заборонено законом. Також це буде залежати від кредитної політики банку.

Україна отримує грошову підтримку від країн-партнерів, а також перемоги на дипломатичному фронті, зокрема змогла досягти часткового ембарго на російську нафту. Раніше Дмитро Кулеба у своєму інтерв’ю розповів про перспективи України.