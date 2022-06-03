Учетная ставка Нацбанка выросла до 25%: объясняем, что это такое и почему было принято такое решение

Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка — один из главных инструментов, с помощью которого Нацбанк устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период.

Или, если говорить проще, под учетной ставкой понимают процентную ставку, по которой Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Сейчас также смотрят

В связи с повышением учетной ставки, люди начали паниковать, ведь они думают, что для них вырастут кредитные проценты и поднимется курс валют.

Почему Нацбанк увеличил учетную ставку

Заместитель председателя Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал о таком решении Нацбанка подробнее.

— Это решение касается защиты украинских денег. То есть, Конституцией Украины предусмотрено, что главной функцией Национального банка является обеспечение стабильности гривны.

Он сообщил, что инфляция в Украине происходит и имеет небольшую тенденцию к увеличению.

По прогнозам Национального банка Украины, до конца года инфляция будет составлять 20%.

— Для поддержки гривны Нацбанк в марте-апреле продавал в среднем два миллиарда долларов из золотовалютных резервов. В мае уже — 3-4 миллиарда. Для того чтобы обеспечить стабильность украинской гривны и помешать обесценению, было принято решение о повышении учетной ставки. Это должно обеспечить макроэкономическую стабильность и большее доверие людей к гривне, — говорит Василий Фурман.

Украинцы начали беспокоиться, однако, по словам Фурмана, такой опыт в стране уже был в 2014-2015 годах, тогда учетная ставка была 30%.

Также, по словам Фурмана, некоторые банки могут увеличить депозитную ставку, что простимулирует людей класть деньги на депозиты. Но он отмечает, что у каждого банка своя политика.

— В краткосрочном периоде поднятие учетной ставки — это шок, но мы говорим о долгосрочном периоде. Нам нужно иметь макроэкономическую стабильность, поэтому Национальный банк использует имеющийся у него потенциал.

Поднятие учетной ставки — это одна из предпосылок в будущем к переходу плавающего свободного курса валюты.

О военных облигациях

Также Фурман сообщил, что доход по военным облигациям сейчас составляет 11%, а это очень низкий уровень в условиях войны, ведь три года назад такой доход составлял 17-18%.

— Если вы хотите внести свой вклад в победу над врагом, покупайте военные облигации. Таким образом, вы будете способствовать ускорению победы. Держать сейчас финансовую оборону стратегически важно, — отметил заместитель председателя Совета Нацбанка Украины.

Для физических лиц, которые взяли кредиты раньше, учетная ставка не будет подниматься, ведь это запрещено законом. Также это будет зависеть от кредитной политики банка.

Украина получает денежную поддержку от стран-партнеров, а также имеет победы на дипломатическом фронте, в частности, смогла достичь частичного эмбарго на российскую нефть. Ранее Дмитрий Кулеба в своем интервью рассказал о перспективах Украины.