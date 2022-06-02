Нефтяное эмбарго, евроинтеграция и кандидатство в ЕС — интервью Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе интервью рассказал о принятии нефтяного эмбарго, евроинтеграции и настоящих партнерах Украины.

Нефтяное эмбарго для России

В этом решении есть позитив и опасный прецедент.

Позитив состоит в том, что Украина наконец-то дожала ЕС. Пакет был одобрен всего месяц спустя после анонсирования, эти результаты говорят сами за себя.

Опасность же в том, что было найдено решение, создавшее отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода Дружба. Этими странами являются Венгрия, Чехия, Словакия. Стопроцентное единство исчезает из-за этого отдельного режима.

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Седьмой пакет санкций будет обязательно.

Нужно работать, чтобы дальнейшие санкции не принимались таким образом.

Шестой пакет санкций важен, ведь речь идет о почти 90% нефти из России, которая попадет под эмбарго. Это лишает Россию еще одного рычага влияния на европейские страны.

Владимир Зеленский повлиял на ускоренное принятие нефтяного эмбарго своим выступлением перед участниками саммита ЕС. Его сигналы были недвусмысленны.

Решение пробивалось всеми возможными каналами. Важную роль сыграло французское председательство — тихой закулисной дипломатией французы помогли нам.

Задача была одна: построить модель, которая сможет снять замечания Венгрии к шестому пакету санкций.

Иногда казалось, что Венгрия сражается не за свои экономические интересы, а пытается сорвать нефтяное эмбарго.

Союз Британия — Украина — Польша

Когда Украина запустила стратегию малых альянсов, были те, кто с насмешкой относился к этому, прежде всего эксперты. Жизнь показала, что мы двигались по правильному пути.

На фундаменте, заложенном до начала полномасштабного вторжения, сейчас выстраиваются новые уровни. Украина заинтересована в том, чтобы и дальше формировать малые альянсы с Великобританией, Польшей.

Малые альянсы не будут мешать членству в крупных организациях, потому что они решают конкретные задачи.

Европа в последнее время начала меняться — люди увидели, что не только Германия и Франция могут принимать важные решения, но и Польша, Британия, даже Соединенные Штаты.

Безусловно, будут созданы новые малые альянсы, которые будут решать конкретные задачи. Европа станет разнообразнее в плане игроков.

Евроинтеграция Украины

Может ли остыть общественное мнение европейцев об Украине из-за инфляции и кризиса?

Да, это реальный риск, над которым нужно работать. Мы должны быть осторожны в используемых формулировках.

То есть не “война в Украине является одной из экономических причин”, а “российская агрессия против Украины стала одной из причин”.

Это лишь одна из причин, нельзя утверждать, что все летит кувырком только потому, что Россия напала. Российская агрессия ускорила многие процессы.

Мир в целом погружается в кризис под давлением разных факторов. Его ждет как торговый, так и энергетический кризис.

Кандидатство в ЕС

Статус кандидата в кандидаты в ЕС — это не об Украине. Мы примем только один статус, это сказано четко.

Украине надоело выслушивать альтернативные сценарии. За жесткую позицию Украину критикуют, мол, вы лишаете себя маневров. Но дело в том, что маневры нам и не нужны, нам нужна четкость: да или нет.

Мы воюем три месяца, потому честных ответов украинцы не боятся.

В отношения Украины и Евросоюза необходимо внести стратегическую ясность. Иначе проблемы на европейском континенте будут приумножаться.

Я абсолютно убежден, что одной из причин, почему Путин решился напасть на Украину, стала стратегическая неопределенность Европы в отношении Украины.

Путин был убежден, что Европа не станет на сторону Украины и проглотит ее уничтожение.

Своей реакцией на войну России против Украины Европа удивила не только весь мир, но и себя.

Смотри полное интервью Дмитрия Кулебы

Ранее мы рассказывали, как Путин пытается “спасти” мир от голода.