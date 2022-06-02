Интервью

Нефтяное эмбарго, евроинтеграция и кандидатство в ЕС — интервью Дмитрия Кулебы

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 02 июня 2022, 16:30
Дмитро Кулеба — інтерв’ю про перспективи України

Больше новостей
Вплив гормонів на поведінку під час війни - як відновити контроль над своїми емоціями
Во время войны на эмоциональных качелях? Семь способов, как контролировать гормоны стресса
Пухкі панкейки від Джеймі Олівера
Вкуснятина! Пухлые панкейки с медом и йогуртом — простой рецепт от Джейми Оливера
Грошова допомога від ООН
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Військові ЗСУ заспівали Ой у лузі червона калина
Проникновенная версия Ой у лузі червона калина от украинских военных — послушай новое звучание песни
Смотреть больше

Материалы по теме

Вплив гормонів на поведінку під час війни - як відновити контроль над своїми емоціями
Во время войны на эмоциональных качелях? Семь способов, как контролировать гормоны стресса
Грошова допомога від ООН
Украинцы могут получить дополнительные выплаты ООН. Рассказываем, как оформить помощь
Військові ЗСУ заспівали Ой у лузі червона калина
Проникновенная версия Ой у лузі червона калина от украинских военных — послушай новое звучание песни
Як підключити старлінк
Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink

Видео
0:03:00
Військові ЗСУ заспівали Ой у лузі червона калина

Проникновенная версия Ой у лузі червона калина от украинских военных — послушай новое звучание песни
0:03:45
Наталя Тарабалка - історія мати загиблого Героя України
Степан с детства грезил небом — мама погибшего Героя Украины рассказала о сыне-летчике и своем волонтерстве
0:02:36
В'ячеслав Ялов
В 18 лет стал опекуном четырех братьев и сестер — история юного украинца и помогает ли государство
0:08:51
Як зміняться соціальні виплати з червня
Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня
Олена Зеленська про те, як діти реагують на війну
Сын даже дает советы, какие танки закупать. Елена Зеленская о том, как дети реагируют на войну
Укрзалізниця відновила дитячий кінотеатр в поїзді Інтерсіті+
Комфорт и покой малышей прежде всего! Как работает детский кинотеатр в поездах Укрзалізниці
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
0:03:34
Як маленька Варвара збирає гроші, щоб допомогти українській армії
Вместо iPhone — средства на нужды ВСУ: как маленькая Варвара собирает деньги, чтобы помочь украинской армии
Львівська область потрапила під обстріл - що відомо про постраждалих та руйнування 2 червня 2022
Мощный ракетный удар по Львовской области: что известно о взрывах в Стрыйском районе и сколько раненых
0:02:51
Як працюють дитячі садочки в умовах війни в Україні
Игровые зоны и кровати в бомбоубежищах: как работают детские сады в условиях войны в Украине
Больше видео
Павло Плавський
Читать дальше
Мы боремся за каждого: история детского нейрохирурга, который 46 дней спасал детей и жил на работе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь