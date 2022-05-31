Пытается “спасти” мир от голода — Вадим Денисенко о многоходовках Путина

Мировые эксперты обсуждают тему снятия санкций с России в обмен на разрешение Украине разгрузить зерно. Могут ли иностранные партнеры поддержать эту идею и обсуждать такое “соглашение” в кулуарах уже без участия представителей официального Киева, рассказал Вадим Денисенко — советник министра внутренних дел Украины.

Об угрозе голода в странах Ближнего Востока

Это угроза для нас, на самом деле. Нам нужно сделать все, чтобы этого не произошло.

Путин за последнюю неделю начал активную борьбу на всех фронтах. На Востоке его работа гораздо активнее, чем раньше.

Путин пытается поднимать ставки, продвигая нарратив, что голод в странах Индии, Китая, Ближнего Востока будет вызван якобы наложенными на Россию санкциями. Это единственная тактика борьбы у Путина, посредством которой он попытается выторговать себе экономические преференции.

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Украинской дипломатии нужно не допустить, чтобы тема голода и снятия с России санкций была склеена. Таким образом, тема войны окажется за рамками переговорного процесса.

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Разблокировка украинских портов

Мы должны четко понять, что пока не разрешится ситуация на Донбассе, Путин ни на какие переговоры не пойдет. На вопрос разблокировки моря тоже.

Путин пытается устроить двухходовку. Хочет таким образом и санкции снять, и украинские территории захватить. Тогда он “спасет” мир от голода.

Единственное, что помешает его планам — сильные бои на Донбассе.

Если Украине удастся вернуть Донбасс, тогда откроются не только дипломатические пути решения ситуации с портами.

Ранее мы рассказывали о шестом пакете санкций от ЕС и введении нефтяного эмбарго на Россию.