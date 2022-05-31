Намагається “врятувати” світ від голоду — Вадим Денисенко про багатоходовки Путіна

Світові експерти обговорюють тему зняття санкцій з Росії в обмін на дозвіл Україні розвантажити зерно. Чи можуть іноземні партнери підхопити цю ідею та обговорювати таку “угоду” в кулуарах вже без участі представників України розповів Вадим Денисенко — радник міністра внутрішніх справ.

Про загрозу голоду у країнах Близького Сходу

Це є загрозою для нас, насправді. Нам потрібно зробити все, щоб цього не трапилось.

Путін протягом останнього тижня розпочав активну боротьбу на всіх фронтах. На Сході його робота набагато активніша, ніж раніше.

Путін намагається підіймати ставки, просуваючи наратив, що голод у країнах Індії, Китаю, Близького Сходу буде спричинений через накладені на Росію санкції. Це єдина тактика боротьби у Путіна, потім він намагатиметься виторгувати собі економічні преференції.

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Українській дипломатії потрібно не допустити, щоб тема голоду і зняття з Росії санкцій була склеєна. Таким чином тему війни буде відкинуто за рамки переговорного процесу.

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Розблокування українських портів

Ми повинні чітко зрозуміти, що поки не вирішиться ситуація на Донбасі, Путін на жодні переговори не піде. На питання розблокування моря також.

Путін намагається влаштувати “двоходовочку”. Хоче таким чином і санкції зняти, і українські території захопити. Тоді він “врятує” світ від голоду.

Єдине, що завадить його планам — сильні бої на Донбасі.

Якщо Україні вдасться повернути собі Донбас, тоді відкриються не тільки дипломатичні шляхи вирішення ситуації з портами.

Раніше ми розповідали про шостий пакет санкцій від ЄС та нафтове ембарго проти Росії.