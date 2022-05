Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій

Євросоюзу нарешті вдалося погодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону постачання в ЄС російської нафти. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Воно стосується експорту двох третин російської нафти, які постачаються морськими шляхами.

А от нафтопровід Дружба, яким енергоносії йдуть до Угорщини, поки що працюватиме.

Крім того, у шостому пакеті санкцій передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк.

Натомість Україні лідери ЄС погодили виділення 9 млрд євро.

Дискусії щодо запровадження ембарго на російську нафту тривали майже місяць. Під стінами Європарламенту збиралися сотні мітингувальників, які вимагали погодити ембарго.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO