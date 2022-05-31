Світ

Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій

Олександр Мужичук 31 Травня 2022, 09:17

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