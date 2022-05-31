Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій

Євросоюзу нарешті вдалося погодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону постачання в ЄС російської нафти. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
Через жорстку позицію Угорщини нафтове ембарго не повне.
Через жорстку позицію Угорщини нафтове ембарго не повне.
Воно стосується експорту двох третин російської нафти, які постачаються морськими шляхами.
А от нафтопровід Дружба, яким енергоносії йдуть до Угорщини, поки що працюватиме.
Крім того, у шостому пакеті санкцій передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк.
Натомість Україні лідери ЄС погодили виділення 9 млрд євро.
Дискусії щодо запровадження ембарго на російську нафту тривали майже місяць. Під стінами Європарламенту збиралися сотні мітингувальників, які вимагали погодити ембарго.
This sanctions package includes other hard-hitting measures: de-Swifting the largest Russian bank Sberbank, banning 3 more Russian state-owned broadcasters, and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
This sanctions package includes other hard-hitting measures: de-Swifting the largest Russian bank Sberbank, banning 3 more Russian state-owned broadcasters, and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO
Проте нафтогазове ембарго дається нелегко. В Євросоюзі діє принцип одностайності ухвалення рішень усіма країнами, які до нього входять. Угорщина блокує всі рішення, адже отримує з Росії 85% свого газу та 60% нафти.
Прокремлівський прем’єр Угорщини Віктор Орбан каже, що скасування постачання нафту та газу з Росії можна прирівняти до ядерної бомби, скинутої на економіку країни.
Левову частку доходу за енергоносії РФ отримувала саме з доставки нафти, тож експерти порахували, скільки нафтове ембарго коштуватиме для країни-агресора.
Постачання морським транспортом становить близько двох третин російського імпорту нафти. Відтак, коли ембарго запрацює, за підрахунками Bloomberg, Росія втрачатиме до $10 млрд на рік. Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже продається на $34 за барель дешевше за ціни ф’ючерсних трейдерів на Brent.
Втрати для РФ від нафтового ембарго становитимуть:
Україна дає гідну відсіч ворогу і вже виграла спецоперацію, про це повідомив Олексій Арестович. Тож на нас неодмінно чекає й перемога у війні.