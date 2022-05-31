Нафтове ембарго для Росії є! Євросоюз погодив шостий пакет санкцій

Євросоюзу нарешті вдалося погодити шостий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону постачання в ЄС російської нафти. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Через жорстку позицію Угорщини нафтове ембарго не повне.

Воно стосується експорту двох третин російської нафти, які постачаються морськими шляхами.

А от нафтопровід Дружба, яким енергоносії йдуть до Угорщини, поки що працюватиме.

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Крім того, у шостому пакеті санкцій передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк.

Натомість Україні лідери ЄС погодили виділення 9 млрд євро.

Дискусії щодо запровадження ембарго на російську нафту тривали майже місяць. Під стінами Європарламенту збиралися сотні мітингувальників, які вимагали погодити ембарго.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Проте нафтогазове ембарго дається нелегко. В Євросоюзі діє принцип одностайності ухвалення рішень усіма країнами, які до нього входять. Угорщина блокує всі рішення, адже отримує з Росії 85% свого газу та 60% нафти.

Прокремлівський прем’єр Угорщини Віктор Орбан каже, що скасування постачання нафту та газу з Росії можна прирівняти до ядерної бомби, скинутої на економіку країни.

Втрати Росії після ембарго на нафту

Левову частку доходу за енергоносії РФ отримувала саме з доставки нафти, тож експерти порахували, скільки нафтове ембарго коштуватиме для країни-агресора.

Постачання морським транспортом становить близько двох третин російського імпорту нафти. Відтак, коли ембарго запрацює, за підрахунками Bloomberg, Росія втрачатиме до $10 млрд на рік. Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже продається на $34 за барель дешевше за ціни ф’ючерсних трейдерів на Brent.

Втрати для РФ від нафтового ембарго становитимуть:

близько $10 млрд на скороченні поставок;

скорочення видобутку на 30%.

Україна дає гідну відсіч ворогу і вже виграла спецоперацію, про це повідомив Олексій Арестович. Тож на нас неодмінно чекає й перемога у війні.