Світ

Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Травня 2022, 15:00
Скільки коштує для Росії день війни в Україні

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