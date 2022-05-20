Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?

Війна не проходить безслідно для обох сторін. Хай як Росія намагається зробити Україні зле: знищити міста, залякати людей, похитнути економіку, вона все одно втрачає більше.

У Росії вважали, що така порівняно мала країна довго не протримається й ніхто не допомагатиме Україні. Але ж ні! Чимало країн об’єдналися проти спільного ворога.

За підрахунками військових аналітиків, Росія витрачає на війну в Україні в середньому $1 млрд на день.

Це гроші з федерального бюджету РФ. З нього фінансується і будівництво інфраструктурних об’єктів по всій Росії: шкіл, лікарень, доріг і стадіонів. Уряд міг би зробити свою країну кращою, але вирішив вдертися на територію іншої суверенної держави.

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Скільки коштує техніка Росії

Техніка, яку використовують в Україні, коштує дорожче, ніж зведення дитячого садка.

Танк Т-90 — $4,5 млн

А дитячий садок, який відкриють у травні у Білгородській області — $2 млн.

За ціну одного танка, який вбиває українських дітей, російська влада могла б побудувати два дитячі садки для майбутнього їхніх дітей!

Винищувач СУ-35 — $83 млн

ЗСУ збило десяток таких — це $830 млн сукупно. Водночас найдорожча школа Росії, Газпром школа, коштує $76 млн.

За гроші, які російська держава витратила на винищувачі, що руйнують наші школи та ВНЗ, Росія могла б побудувати десять “елітних” шкіл, ще й лишилося б.

Вертоліт КА-52 “алігатор” — $16 млн

В Україні було знищено десятки таких вертольотів. Водночас у Нижньогородській області об’їзну дорогу навколо Балахни оцінюють у $260 млн. Це 48 км нової магістралі, що може позбавити місто заторів.

Ракетний комплекс Іскандер-М — $100 млн

ЗСУ знищили кілька таких комплексів. Під час пандемії у Москві відкрили нову інфекційну лікарню вартістю $350 млн.

П’ять знищених Іскандер-М — дві сучасні лікарні у столиці.

Найсучасніший і найтехнологічніший стадіон у Санкт-Петербурзі — Газпром Арена — коштує $650 млн. У 2022 році цей стадіон мав приймати Лігу Чемпіонів, але через війну, що розв’язала Росія, немає ні Ліги Чемпіонів, ні крейсера Москва.

Експерти кажуть, що Путін боїться бунту, тож не відправляє на війну москвичів. Раніше Вадим Денисенко розповідав про ситуацію в Росії.