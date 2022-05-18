Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що планує Росія та чому обстрілює прикордонні міста

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що планує ворог та чому постійно обстрілює прикордонні населені пункти.

Росіяни обстрілюють Сумщину саме для того, щоб нам здавалось, що вона стала активною точкою на воєнній карті.

Це робиться з абсолютно очевидною метою: відволікти нашу увагу та розосередити наші ресурси та резерви.

Їм це необхідно, щоб не дати нам можливість зманеврувати ними та перемістити їх у місця, де точаться запеклі бої, тобто на Донбас.

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Тому я зараз не здивуюся, якщо завтра ми почуємо про обстріли й у Чернігівській області або про загострення ситуації у Придністров’ї. Це все абсолютно очевидно і передбачувано.

Які воєнні цілі РФ станом на 18 травня

Дуже важко говорити про їхні воєнні цілі, тому що існує таке поняття як військова доцільність, а існує ще — політичне замовлення.

А тут проглядається саме політична складова, а саме намагання противника дійти повністю до кордону Луганської області та оголосити про політичну перемогу і так зване визволення “ОРДЛО”. Військового сенсу тут немає.

Російські військові й самі це розуміють, оскільки вони продовжують хаотично наступати.

Нагадаємо, раніше воєнний експерт Олег Жданов розповів про те, коли в Росії закінчаться ракети.