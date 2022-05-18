Під постійними ракетними ударами, але завжди з українським прапором — військові про ситуацію на Донеччині

Донеччина майже цілодобово під ракетно-бомбовими ударами. Напередодні там загинули щонайменше семеро цивільних. Ще шестеро поранених.
Вранці окупанти випустили принаймні сім ракет по Костянтинівці. Під ракетний обстріл потрапила і знімальна група ICTV.
Одна із ракет впала за кількадесят метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Повітряні атаки — це нині одна із найбільших загроз на передовій.
Нам найбільше дошкуляє їхня (російська — ред.) авіація і ракети. Якби не було ракет, ми б просто їх знесли, — розповідає військовослужбовець з позивним Папік.
Нам найбільше дошкуляє їхня (російська — ред.) авіація і ракети. Якби не було ракет, ми б просто їх знесли, — розповідає військовослужбовець з позивним Папік.
У танкістів роботи нині удосталь щодня. Тільки-но і встигають дозаправлятися.
Навідник танкової гармати Назар тримає свій рідний автомат із російським магазином — трофей. Знайшов його у відвойованому ворожому БТРі серед купи накраденого в українців добра. Тепер російська зброя працює проти загарбників.
На свої бойове завдання танкісти виїжджають із незмінним мотиватором і оберегом — українським прапором.
Ми без нього не можемо, тобто він нас надихає, надає нам такого бойового духу, — ділиться боєць Володимир.
Ми без нього не можемо, тобто він нас надихає, надає нам такого бойового духу, — ділиться боєць Володимир.
Ворожі ракети дошкуляють українцям на всій території нашої країни. Дивись, які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня.