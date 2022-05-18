Будинки вигоріли вщент: які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня

Уранці 18 травня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву.
Ворожа атака спричинила руйнування та пожежу в приватному житловому секторі Інгульського району.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій області, вогонь, що охопив 50 кв. м, уже ліквідували рятувальники.
Відомо, що одна людина дістала осколкові поранення.
Як розповідають місцеві, це був ранок, і люди ще спали. У домівках почало все дрижать, у когось впала люстра, а декого знесло з ліжка на підлогу хвилею.
Півкварталу просто немає, люди лише дивом залишились живими.
Півкварталу просто немає, люди лише дивом залишились живими.
Деякі будинки вигоріли вщент, не залишилось жодних речей. Наразі волонтери вже почали допомагати розбирати завали.
Нагадаємо, раніше воєнний експерт Олег Жданов розповів про те, коли в Росії закінчаться ракети.