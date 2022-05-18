Дома выгорели дотла: какие последствия ракетного удара по Николаеву 18 мая

Утром 18 мая россияне нанесли ракетный удар по Николаеву.
Вражеская атака повлекла за собой разрушение и пожар в частном жилом секторе Ингульского района.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, огонь, охвативший 50 кв. м, уже ликвидировали спасатели.
Известно, что один человек получил осколочные ранения.
Как рассказывают местные жители, это было утро, и люди еще спали. В домах начало все дрожать, у кого-то упала люстра, а некоторых снесло с кровати на пол волной.
Полквартала просто нет, люди только чудом остались в живых.
Полквартала просто нет, люди только чудом остались в живых.
Некоторые дома выгорели дотла, не осталось никаких вещей. Волонтеры уже начали помогать разбирать завалы.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, когда в России закончатся ракеты.