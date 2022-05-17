Их там тысячи! Олег Жданов о том, когда в России закончатся ракеты

Когда несколько раз в день слышишь звуки сирен, все чаще задаешься вопросом: “Да когда же наконец они закончатся?”.

Кто-то спрашивает об оккупантах, а кому-то интереснее узнать количество вражеских ракет и когда Россия исчерпает свои ракетные резервы.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Фактам ICTV, когда в России закончатся ракеты.

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Этот вопрос вообще стоит перестать задавать. В России ракет столько, что мы не можем их сосчитать.

Количество российских ракет можно исчислять сотнями и тысячами единиц.

Поэтому логично: если закончатся одни, то РФ начнет использовать другие. Этим оккупанты сейчас и занимаются.

Закончились Калибры, они перешли к баллистическим ракетам. Начались проблемы с ними – перешли к крылатым ракетам воздушного базирования.

Сначала российские войска били из одного вида ракет, затем из другого, а после этого еще из третьего. Сейчас Россия начинает использовать уже четвертый тип ракет воздушного базирования.

Я не говорю об их качестве, их возрасте – срабатывают они или нет. Но их там тысячи.

Таким образом, если просто ждать, пока Россия исчерпает все ракетные запасы, враг может разбомбить всю страну. Нужно искать способы борьбы с этими ракетами, а не считать, сколько их там еще осталось и когда они закончатся.

Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией, настроениях европейцев и важной миссии защитников Мариуполя.