Украина

Их там тысячи! Олег Жданов о том, когда в России закончатся ракеты

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 мая 2022, 23:30
Олег Жданов

Больше видео
0:10:34
Володимир Зеленський
Вони засіяли Європу трупами! Емоційне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю
0:10:34
Володимир Зеленський
Они засеяли Европу трупами! Эмоциональное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля
0:02:28
Перехоплені розмови російських військових з рідними від СБУ 17 травня
Все сгорело, только никому не говори! Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:05:51
Павло Кухта
Военные рельсы экономики — почему Украина так и не перестроила систему под требования войны
Смотреть больше

Последние видео
Олег Жданов

Их там тысячи! Олег Жданов о том, когда в России закончатся ракеты
0:10:34
Володимир Зеленський
Они засеяли Европу трупами! Эмоциональное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля
0:10:34
Володимир Зеленський
Вони засіяли Європу трупами! Емоційне звернення Зеленського на відкритті Каннського кінофестивалю
0:04:00
афтове ембарго проти Росії — як тиснуть на Угорщину
Венгрия ставит палки в колеса нефтяному эмбарго — есть ли шанс изменить позицию страны?
0:02:28
Перехоплені розмови російських військових з рідними від СБУ 17 травня
Все сгорело, только никому не говори! Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:05:51
Павло Кухта
Военные рельсы экономики — почему Украина так и не перестроила систему под требования войны
0:02:37
McDonald's остаточно йде з Росії
Теперь уже возврата нет: McDonald’s окончательно уходит из России и продает свои рестораны
0:04:00
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
Остаться незамеченным не удастся! Украинские музыканты собрали деньги на антидроновые ружья
0:04:01
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком
Всегда выбирал курс демократического развития! В Киеве простились с Леонидом Кравчуком
0:12:00
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности
Больше видео
Володимир Зеленський
Читать дальше
Они засеяли Европу трупами! Эмоциональное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь