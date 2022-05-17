Их там тысячи! Олег Жданов о том, когда в России закончатся ракеты

Когда несколько раз в день слышишь звуки сирен, все чаще задаешься вопросом: “Да когда же наконец они закончатся?”.
Кто-то спрашивает об оккупантах, а кому-то интереснее узнать количество вражеских ракет и когда Россия исчерпает свои ракетные резервы.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью Фактам ICTV, когда в России закончатся ракеты.
Этот вопрос вообще стоит перестать задавать. В России ракет столько, что мы не можем их сосчитать.
Этот вопрос вообще стоит перестать задавать. В России ракет столько, что мы не можем их сосчитать.
Количество российских ракет можно исчислять сотнями и тысячами единиц.
Поэтому логично: если закончатся одни, то РФ начнет использовать другие. Этим оккупанты сейчас и занимаются.
Закончились Калибры, они перешли к баллистическим ракетам. Начались проблемы с ними – перешли к крылатым ракетам воздушного базирования.
Закончились Калибры, они перешли к баллистическим ракетам. Начались проблемы с ними – перешли к крылатым ракетам воздушного базирования.
Сначала российские войска били из одного вида ракет, затем из другого, а после этого еще из третьего. Сейчас Россия начинает использовать уже четвертый тип ракет воздушного базирования.
Я не говорю об их качестве, их возрасте – срабатывают они или нет. Но их там тысячи.
Я не говорю об их качестве, их возрасте – срабатывают они или нет. Но их там тысячи.
Таким образом, если просто ждать, пока Россия исчерпает все ракетные запасы, враг может разбомбить всю страну. Нужно искать способы борьбы с этими ракетами, а не считать, сколько их там еще осталось и когда они закончатся.
Напомним, ранее Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией, настроениях европейцев и важной миссии защитников Мариуполя.