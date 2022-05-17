Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией, настроениях европейцев и важной миссии защитников Мариуполя.
Переговорный процесс сложный, потому что он зависит от событий в Украине, существенно изменившихся с начала полномасштабного вторжения.
В контексте переговорного процесса Украина — свободная страна, которая может выстраивать свои позиции. Владимир Зеленский модерирует этот процесс и исходит из адекватной оценки того, о чем идет речь в переговорном процессе.
РФ за 82 дня так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали поначалу. Их переговорщики, по сути, свои директивы не меняют.
РФ за 82 дня так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали поначалу. Их переговорщики, по сути, свои директивы не меняют.
Российское руководство продолжает активно шантажировать нас публично. Мы слышим Лаврова и Пескова, не являющихся членами переговорной группы. Они все выдвигают какие-то претензии Украине и живут в мире, в котором якобы существует украинский нацизм.
Весь мир понимает, что это документально доказано, что на сегодня существует только один вид нацизма — российский.
Весь мир понимает, что это документально доказано, что на сегодня существует только один вид нацизма — российский.
Видимо, должно еще пройти какое-то время, чтобы перейти к основательному обсуждению проблемы денацификации России.
На сегодняшний день переговорный процесс приостановлен, поскольку после встречи в Стамбуле каких-либо существенных изменений и продвижений нет.
РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но, подчеркиваю, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров.
РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но, подчеркиваю, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров.
Моделировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский.
Эта война — большая, полномасштабная, европейская. Если этого не понимает еще кто-нибудь в Европе, то это не проблема Украины.
Что касается вопроса уступок для того, чтобы Путин или еще кто-то из российского руководства сохранил свое лицо — для Украины это невозможно.
Это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-нибудь отдадим.
Это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-нибудь отдадим.
Это означает отложенную войну через год или два, которая будет еще более разрушительной. Это должны понять в Европе.
Это самые сложные переговоры, которые вообще можно было бы вести, потому что РФ относится принципиально к вопросу Мариуполя и Азовстали.
Надежда, безусловно, есть. Украина занимается системным вопросом, чтобы освободить своих людей и территории. Поэтому процесс будет продолжаться.
За 82 дня гарнизон Мариуполя оттянул на себя огромные силы РФ, чем сорвал ключевую операцию по захвату Востока и Юга Украины.
36-я бригада морской пехоты, 12-я бригада Нацгвардии, пограничники, территориальная оборона, полк Азов изменили ход войны и дали возможность на поле боя доказать, что Украина имеет мощную силу.
36-я бригада морской пехоты, 12-я бригада Нацгвардии, пограничники, территориальная оборона, полк Азов изменили ход войны и дали возможность на поле боя доказать, что Украина имеет мощную силу.
Сегодня, безусловно, мы перестроили свою оборону и понимаем, как мыслят россияне и куда они пойдут дальше, что планируют делать.
Напомним, ранее в понедельник, 16 мая, в сети распространилась информация о том, что с Азовстали эвакуируют украинских военных. Читай всю официальную информацию о событиях в Мариуполе.