Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией, настроениях европейцев и важной миссии защитников Мариуполя.

Переговорный процесс сложный, потому что он зависит от событий в Украине, существенно изменившихся с начала полномасштабного вторжения.

В контексте переговорного процесса Украина — свободная страна, которая может выстраивать свои позиции. Владимир Зеленский модерирует этот процесс и исходит из адекватной оценки того, о чем идет речь в переговорном процессе.

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РФ за 82 дня так и не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как они думали поначалу. Их переговорщики, по сути, свои директивы не меняют. Российское руководство продолжает активно шантажировать нас публично. Мы слышим Лаврова и Пескова, не являющихся членами переговорной группы. Они все выдвигают какие-то претензии Украине и живут в мире, в котором якобы существует украинский нацизм. Весь мир понимает, что это документально доказано, что на сегодня существует только один вид нацизма — российский. Видимо, должно еще пройти какое-то время, чтобы перейти к основательному обсуждению проблемы денацификации России. На каком этапе сейчас переговоры с РФ На сегодняшний день переговорный процесс приостановлен, поскольку после встречи в Стамбуле каких-либо существенных изменений и продвижений нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но, подчеркиваю, что любая война все равно будет завершаться за столом переговоров. Моделировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский.

Влияют ли настроения европейцев на переговоры

Эта война — большая, полномасштабная, европейская. Если этого не понимает еще кто-нибудь в Европе, то это не проблема Украины.

Что касается вопроса уступок для того, чтобы Путин или еще кто-то из российского руководства сохранил свое лицо — для Украины это невозможно.

Это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-нибудь отдадим.

Это означает отложенную войну через год или два, которая будет еще более разрушительной. Это должны понять в Европе.

Какая ситуация на переговорах по спасению военных из Азовстали

Это самые сложные переговоры, которые вообще можно было бы вести, потому что РФ относится принципиально к вопросу Мариуполя и Азовстали.

Надежда, безусловно, есть. Украина занимается системным вопросом, чтобы освободить своих людей и территории. Поэтому процесс будет продолжаться.

За 82 дня гарнизон Мариуполя оттянул на себя огромные силы РФ, чем сорвал ключевую операцию по захвату Востока и Юга Украины.

36-я бригада морской пехоты, 12-я бригада Нацгвардии, пограничники, территориальная оборона, полк Азов изменили ход войны и дали возможность на поле боя доказать, что Украина имеет мощную силу.

Сегодня, безусловно, мы перестроили свою оборону и понимаем, как мыслят россияне и куда они пойдут дальше, что планируют делать.

Напомним, ранее в понедельник, 16 мая, в сети распространилась информация о том, что с Азовстали эвакуируют украинских военных. Читай всю официальную информацию о событиях в Мариуполе.