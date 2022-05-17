Украина

Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен — Подоляк сообщил подробности

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 мая 2022, 16:30

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Черниговская область в огне! Есть погибшие, много раненых — что известно про обстрел Десны
0:03:04
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