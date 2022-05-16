Украинских военных начали эвакуировать из Азовстали — официально все о событиях в Мариуполе

В понедельник, 16 мая, в сети распространилась информация о том, что с территории завода Азовсталь в Мариуполе эвакуируют украинских военных.

Официальная информация об эвакуации бойцов Азова

16 мая из Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Для дальнейшего их возвращения домой будет проведена процедура обмена.

Операцию по спасению тяжело раненых бойцов проводят совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия и пограничники.

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— Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме, – заявила Маляр.

Она также сообщила, что на сегодняшний день возможности деблокировать Азовсталь военным путем нет.

Поэтому важнейшая задача Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя.

Заявление Зеленского об эвакуации бойцов из Азовстали

Такую информацию подтвердил Верховный Главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип.

Работа по спасению наших защитников нуждается в деликатности и требует времени.

Что было известно об эвакуации военных ранее

Ряд СМИ, в частности агентство Reuters, сообщило о том, что 16 мая с территории Азовстали вышли около 300 военных, из них около 50 ранены.

Иностранные журналисты зафиксировали до 12 автобусов с украинскими военными, которые сегодня покинули завод. Назвать точное количество человек, которых удалось вывезти из Азовстали, не удалось.

А российское Минобороны сообщило о договоренности про эвакуацию раненых украинских военных из Азовстали в оккупированный Новоазовск (так называемая ДНР).

Обращение командира полка спецназначения Азов

Ранее вечером обращение записал командир отдельного полка специального назначения НГУ Азов Денис Прокопенко. Он заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя. Это требовалось, чтобы украинская армия могла перегруппироваться и получить больше оружия от союзников.

— Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа, — заявил Прокопенко.

Напомним, 15 мая оккупанты обстреляли Азовсталь из зажигательных или фосфорных бомб, температура горения которых 2000-2500С.