Температура горения 2000-2500°С: оккупанты ударили по Азовстали из зажигательных или фосфорных бомб

В ночь на воскресенье, 15 мая, российские военные нанесли мощные удары по Азовстали в Мариуполе. В частности, впервые применили против защитников города зажигательные или фосфорные бомбы.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты утверждают, что применили против украинских военных в Мариуполе зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

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Температура горения около 2000–2500°С. Горение остановить почти невозможно.

В настоящее время определить точно, какие именно снаряды применили российские военные, невозможно.

Ад сошел на землю, в Азовсталь. Невероятно, как держатся наши защитники, – прокомментировал Андрющенко.

Он добавил: каждый украинец в безвозмездном долгу у защитников Мариуполя.

К сожалению, Россия не впервые применяет против украинцев фосфорные снаряды. Чаще всего их фиксируют во время боев на Востоке. Но стоит всегда быть начеку.

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